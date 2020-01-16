"Записи" Гончарука: кому вигідний злив розмов у Кабміні? Випуск новин

У випуску 16 січня:

1) Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук каже, що оприлюднення нібито підслуханих розмов не налякає його уряд. Хто виграв від цього скандалу? І чи можливо сфальсифікувати чийсь голос? Спілкуємося з експертами;

2) У Лондоні об'єдналися країни, що втратили громадян у катастрофі українського літака в Ірані. Чи прислухається Тегеран до закликів спіавпрацювати в розслідуванні обставин, за яких був збитий Boeing 737 МАУ?

3) І що він за один, новий прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін?

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