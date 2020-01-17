Могила з сімома тілами: підозрюють, що це - результат екзорцизму

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліцейський підходить до підозрюваних у регіоні Нгобе-Бугле

У братській могилі в одному з районів Панами, де мешкає корінне населення і який контролює релігійна секта, знайшли тіла семи людей.

Серед загиблих - вагітна жінка та її п'ятеро дітей.

Влада вважає, що це стало результатом екзорцизму, який провела релігійна секта.

Братську могилу виявили в регіоні Нгобе-Бугле на північному заході Панами.

За повідомленнями, ще 15 людей були звільнені з полону.

За підозрою у вбивстві затримали десятьох людей. Почалося слідство.

Старший прокурор Рафаель Балоєс заявив, що могилу виявили після того, як минулими вихідними місцеві жителі повідомили владі, що місцева секта утримує кілька сімей проти їхньої волі.

Територія, в якій були знайдені тіла, - це віддалена місцевість, що лежить приблизно за 250 км від міста Панама. Її контролює релігійна секта під назвою "Нове світло Бога".

"Вони у цій структурі проводили ритуал. Під час цього ритуалу людей тримали проти їхньої волі, жорстоко з ними поводилися. Усі ці обряди мали вбити їх, якщо вони не покаються у своїх гріхах", - розповів пан Балоєс.

15 врятованих людей були поранені, підтвердив посадовець.

Очікується, що підозрювані, серед яких є неповнолітня людина, з'являться в суді у п'ятницю або суботу.

Джерело, близьке до слідства, повідомило агентству AFP, що одним із заарештованих є батько вагітної жінки, знайденої у могилі.

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