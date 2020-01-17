Чи змусять Apple відмовитися від кабелю Lightning

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Apple можуть змусити відмовитись від з'єднувального кабелю Lightning.

Цей кабель використовується для зарядки та синхронізації багатьох пристроїв Apple, зокрема iPhone.

Однак в понеділок члени Європейського парламенту закликали Європейську комісію змусити технічних гігантів перейти на єдиний універсальний метод зарядки.

Ще два типи кабелю для зарядки - USB-C та micro-USB - використовують на пристроях на Android, а Apple вже припинила використання Lightning на iPad 2019 року.

Ще невідомо, коли європейські регулятори голосуватимуть з цього питання, але Apple каже, що запропонований регламент стримує інновації та спричинить дискомфорт для споживачів.

Наскільки ймовірно, що це станеться?

Якщо регулятор схвалить запропоновані зміни, пристрої Apple, які готуватимуть до продажу в Європі, необхідно буде обладнати виходом для універсальної зарядки.

Ймовірно, що тоді Apple використовуватиме USB-C, враховуючи, що iPad Pro моделі 2019 року вже обладнаний виходом для такого кабелю.

Ще один вихід із ситуації - взагалі відмовитися від портів та кабелів для зарядки і використовувати лише бездротову зарядку.

Якщо Apple вирішить обрати варіант з новим кабелем, це буде третій кабель для цієї компанії за 13 років.

При цьому більшість вже виготовлених телефонів з ОС Android вже мають порти для кабелю USB-C.

Чому ЄС хоче домогтися цих змін?

Єврокомісія вже 10 років бореться за єдину універсальну зарядку.

Станом на 2009 рік на ринку було понад 30 різних видів зарядок, але зараз ця кількість скоротилася до трьох.

У ЄС хочуть зменшити кількість сміття, яке виникає через зміни кабелів. Його обсяг на рік оцінюють у понад 51 тисячу тонн.

Тоді як єдиний зарядний пристрій підходитиме для всіх смартфонів, планшетів, електронних книжок та інших приладів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядає кабель USB-C

Таке траплялося раніше?

Apple, разом з 10 іншими технічними гігантами такими, як Nokia та Samsung, підписали меморандум взаєморозуміння у 2009.

Тоді вони домовилися обладнати всі пристрої виходами, щоб їх можна було заряджати кабелем мікро-USB.

Однак Apple скористалася пунктом про те, що виробники можуть і далі використовувати свої власні зарядні порти, якщо вони пропонують покупцям перехідник.

Майбутнє за безпровідною зарядкою?

Apple та її конкуренти, такі як Huawei та Samsung, вже випускає пристрої, які можна заряджати без кабелів - безпровідною зарядкою.

І хоча ця технологія тільки набирає обертів, може статися так, що вона зможе конкурувати з іншими зарядними пристроями.

Деякі аналітики навіть прогнозують, що Apple може відмовитися від усіх портів для зарядки, а нові моделі iPhone та iPad випускати суто з розрахунком на безпровідну зарядку.

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