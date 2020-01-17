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Президент України отримав подане прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку, повідомив Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.

"Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - зазначено у повідомленні.

Цій заяві передував скандал з оприлюдненням нібито підслуханих розмов пана Гончарука.

"Злиті" в інтернет аудіозаписи нібито з голосом Олексія Гончарука компрометують президента Володимира Зеленського і самого прем'єра.

На них чоловік із голосом, схожим на голос голови уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.

Утім, напередодні сам прем'єр заявив, що цей компромат не налякає його уряд.

"Навряд чи президент схвалить"

Тим часом, джерела BBC News Україна в уряді кажуть, що Гончарук справді написав заяву після оприлюднення плівок.

На його адресу почало звучати багато критики і він з моральних міркувань так вчинив, зазначили там.

"Однак навряд чи президент схвалить такий крок", - додало джерело з оточення прем'єра.

ВВС News Україна звернулася за додатковими коментарями до Офісу президента, але поки що відповіді немає.

Наймолодший прем'єр

Image caption Олексій Гончарук став наймолодший очільником уряду в історії України - йому 35 років.

Олексія Гончарука призначили на посаду в серпні 2019 року.

До того, як очолити уряд, був заступником голови Офісу президента Зеленського, утім для широкого загалу його ім'я було маловідомим.

Він став наймолодший очільником уряду в історії України - йому 35 років.

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