Гончарук подав прохання про відставку - офіс президента
Президент України отримав подане прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку, повідомив Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.
"Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс Президента України повідомить окремо", - зазначено у повідомленні.
Цій заяві передував скандал з оприлюдненням нібито підслуханих розмов пана Гончарука.
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"Злиті" в інтернет аудіозаписи нібито з голосом Олексія Гончарука компрометують президента Володимира Зеленського і самого прем'єра.
На них чоловік із голосом, схожим на голос голови уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.
Утім, напередодні сам прем'єр заявив, що цей компромат не налякає його уряд.
"Навряд чи президент схвалить"
Тим часом, джерела BBC News Україна в уряді кажуть, що Гончарук справді написав заяву після оприлюднення плівок.
На його адресу почало звучати багато критики і він з моральних міркувань так вчинив, зазначили там.
"Однак навряд чи президент схвалить такий крок", - додало джерело з оточення прем'єра.
ВВС News Україна звернулася за додатковими коментарями до Офісу президента, але поки що відповіді немає.
Наймолодший прем'єр
Олексія Гончарука призначили на посаду в серпні 2019 року.
До того, як очолити уряд, був заступником голови Офісу президента Зеленського, утім для широкого загалу його ім'я було маловідомим.
Він став наймолодший очільником уряду в історії України - йому 35 років.
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