Хто і як звільняє прем'єра в Україні

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У п'ятницю, 17 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подав президенту прохання про відставку.

Цей крок він зробив унаслідок скандалу з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і президента Володимира Зеленського.

Втім, за законом, питання про відставку голови уряду в Україні має вирішувати не президент, а Верховна Рада.

Пояснюємо докладніше, як це відбувається.

Хто звільняє прем'єра

За законом про Кабінет міністрів, про свою відставку прем'єр має право заявити Верховній Раді.

Парламент мусить розглянути це питання не пізніше, ніж на десятий день після надходження заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради.

Прем'єр-міністр вважається звільненим із посади з дня ухвалення такого рішення парламентом.

Відставка прем'єра має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів.

Чому Гончарук подав заяву Зеленському

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За конституцією, президент України вносить, за пропозицією коаліції, подання про призначення прем'єр-міністра України. Однак повноважень звільняти голову уряду в нього, за конституцією, немає.

Тож, у цьому питанні, як виглядає, Олексій Гончарук керувався радше моральними переконаннями, ніж законом.

У своєму дописі у Facebook він підтвердив, що подав прохання президенту через скандал зі злитими файлами, які "штучно створюють уявлення... ніби я і моя команда не поважаємо Президента".

"Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків, вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда", - зазначив пан Гончарук.

Він також додав, що насправді президент Зеленський є для нього "взірцем відвертості та порядності".

Тим часом, джерела BBC News Україна в уряді кажуть, що "президент навряд чи схвалить заяву" Гончарука.

Сам Олексій Гончарук вже прийшов до парламенту.

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