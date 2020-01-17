Зеленський хоче знати, хто записав Гончарука. Про відставку - ні слова

Президент України Володимир Зеленський вимагає, аби правоохоронці за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Нацбанку.

Як ідеться на сайті президента, таке завдання він поставив під час зустрічі з керівниками СБУ, Офісу Генпрокурора, МВС, НАБУ, ДБР та Управління держохорони.

Перед тим Гончарук подав президенту прохання про відставку - через скандал з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і Володимира Зеленського.

"Вимагаю, щоб за два тижні якомога швидше ми з вами отримали інформацію - хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися", - наголосив Володимир Зеленський.

Він просить правоохоронців визначити людей, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, за яких відбувся запис їхніх розмов.

Володимир Зеленський також вимагає, аби фахівці напрацювали заходи, щоб унеможливити "подібні інциденти" в майбутньому.

"Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки", - додав президент.

Водночас у цій заяві жодним словом не згадане прохання Гончарука про відставку, яке він направив Зеленському, і немає жодного коментаря, чи залишиться прем'єр на своїй посаді.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!