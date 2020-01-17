Дівчинка та її собака зникли через повені. Їх знайшли через добу

Копирайт изображения Western Australia police Image caption Дівчинку і собаку знайшли за 3,5 км від дому

Трирічну дівчинку та її домашнього собаку, які зникли в західноавстралійському регіоні Пілбара, знайшли неушкодженими через 24 години. Цей регіон постраждав від повені.

Дитина загубилася в середу, коли відійшла від свого будинку. Вона і пес на ім'я Джек Рассел опинилися у пастці, коли сильний дощ затопив частину землі навколо їхнього будинку, повідомила поліція.

У пошуках брали участь гелікоптери.

У четвер в другій половині дня дівчинку помітили з вертольота - приблизно за 3,5 км від її будинку.

Копирайт изображения Western Australia Police Force Image caption До пошукової операції залучили гелікоптери та коней

Коли дитину знайшли, вона була обмазана багнюкою, але неушкоджена. Собака був поруч, аби її захистити, повідомила поліція.

Пілбара - один із західноавстралійських регіонів, які останніми днями потрапили під сильний дощ. Це призвело до підтоплень та перекриття доріг.

Минулого тижня вздовж західного узбережжя Австралії пролетів екстропічний циклон, внаслідок якого на деяких територіях випало до 200-400 мм дощу.

Дощів в Австралії чекали давно. Вони принесли полегшення після катастрофічних пожеж, які лютували на великій території країни місяцями.

З вересня у пожежах загинуло щонайменше 28 людей, було знищено сотні будинків.

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