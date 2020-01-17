Студентка, яка померла через недоїдання, недоотримала пожертви

Копирайт изображения FENG VIDEO

У Китаї зростає обурення через те, що студентка, яка п'ять років жила на 2 юані в день, отримала лише частину грошей, які пожертвували на її лікування.

24-річна студентка п'ять років жила на 2 юані (0,30 долара або приблизно 7 гривень) в день, аби допомогти хворому брату і отримати освіту.

Люди з усієї країни жертвували гроші, щоби допомогти Ву Хуаянь, яка у жовтні минулого року потрапила у лікарню через проблеми з диханням. Усього вдалося зібрати 144 тисячі доларів впродовж кількох днів.

Але цього виявилося недостатньо, щоб врятувати Ву, яка померла у понеділок 8 січня.

Ті, хто вболівав за неї, були засмучені. Але не це найгірше. Гроші, які небайдужі люди пожертвували на лікування дівчини - або принаймні значна їх частина - так і не дійшли до Ву Хуаянь. За документами, за лікарняні рахунки сплатили лише 20 000 юанів (2 900 доларів).

Кампанія з порятунку Ву Хуаянь

Перші фото Ву Хуаянь були опубліковані у жовтні. На них дівчина зі зростом 135 см важила понад 20 кг.

Ву Хуаянь втратила матір, коли їй було чотири роки, а батько помер, коли вона була у школі.

Дядько та тітка, які підтримували дітей, могли надсилати їм лише 300 юанів (42 долари, 1 050 грн.) щомісяця.

Більшість цих грошей йшла на оплату рахунків за медичні послуги її молодшого брата, який мав проблеми з психічним здоров'ям. Це означало, що Ву витрачала лише 2 юані (приблизно 7 грн.) в день на себе.

Лікарі встановили, що вона страждає від проблем із серцем та нирками через п'ять років, витрачених на вживання мінімальної кількості їжі.

Люди негайно почали збір грошей. Це робила благодійна організація 9958, проєкт Фонду благодійної допомоги дітям в Китаї (CCAFC), використовуючи дві різні платформи фінансування. Гроші мали піти на операцію на серці.

Але цього не сталося. За повідомленнями, Ву ніколи не набирала достатньої ваги, щоби перенести операцію. За даними офіційних ЗМІ, вона важила менше як 30 кг, коли померла.

"Смертельна афера"

Після смерті Ву Хуаянь скандал з пожертвами почав набирати обертів. Державне ЗМІ з назвою The Cover звинуватило благодійну організацію "9958" у "смертельної афери".

Чжен Хеонг, відома активістка, яка працювала у цьому фонді, каже, що благодійність шукає особливо хворих чи вразливих людей, а потім якомога довше утримує гроші. Це частину тактичного ходу.

"Вони чекали, поки пацієнт помре, щоб вони могли отримати прибуток від відсотків", - розповіла вона Ifeng.com. "Цей дохід, за законом, може отримати персонал як премію замість благодійної допомоги".

Копирайт изображения PEAR VIDEO Image caption Ву Хуаянь потрапила до лікарні через проблеми з диханням

Але благодійна організація заявила, що тримає гроші на прохання сім'ї дівчини. Гроші не виплатили, оскільки Ву Хуаянь не була готова до операції, уточнили у фонді.

Однак один знайомий розповів The Cover, що Ву навіть не знала про 400 000 юанів.

Ще за життя Ву Хуаянь благодійна організація "9958" заявила, що припинила збирати пожертви після того, як місцеві чиновники сказали, що вони "опікуються" студенткою третього курсу та її сім'єю.

Згодом міська влада спростувала цю інформацію, заявивши, що не контактувала з "9958".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!