"Вони ніби впали з неба" - таємниця мертвих шпаків

Копирайт изображения Wales News Service

Сотні мертвих шпаків, яких знайшли минулого місяця на дорозі у Північному Уельсі, ймовірно, загинули через хижака.

Понад 200 трупів шпаків лежали на дорозі на острові Англсі.

У поліції Північного Уельсу вважають, що ці птахи були частиною мурмурації — скоординованого польоту великої зграї птахів, які в повітрі утворюють рухливі об'ємні фігури.

Орнітологи кажуть, що одне з головних завдань мурмурації — це захист від хижака.

Поліція припускає, що, ймовірно, під час мурмурації зграя полетіла вниз, потім різко змінила напрямок, проте частина птахів не встигла злетіти вгору і вдарилася об землю.

Але остаточну причину можна буде назвати лише після результатів токсикологічної експертизи. Дослідження трупів птахів показало, що шпаки померли від травм після удару.

Копирайт изображения DAFYDD EDWARDS Image caption За словами місцевих мешканців, птахи ніби впали з неба

Масова смерть птахів виглядала дуже загадково.

Поліція навіть звернулася до місцевих мешканців з проханням про допомогу.

Шпаки ніби впали з неба, розповідають місцеві.

Давид Едвардс, 41-річний мешканець острова, розповів, що його подруга Ханна Стівенс бачила птахів ще живими: "Вона розповіла, що бачила сотні птахів, які літають в небі, і подумала, що це приголомшливо. Але коли поверталася додому через годину, вони лежали мертві на дорозі ".

Пані Стівенс розповіла, що птахів могло бути понад 300. "Я нарахувала 150 і перестала, адже їх там були ще сотні".

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