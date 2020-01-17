"Я вирішив дати вам шанс" - Зеленський поставив завдання Гончаруку

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Президент Володимир Зеленський вирішив дати шанс прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та його уряду. Про це він заявив на зустрічі з прем'єром.

Зеленський сказав, що розглянув звернення очільника уряду про його відставку.

"Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство", - сказав президент.

"Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично", - додав Володимир Зеленський.

17 січня прем'єр Олексій Гончарук подав президенту прохання про відставку.

Завдання для уряду

Президент також поставив перед урядом кілька завдань.

Зокрема, переглянути зарплати міністрів, керівників відомств та державних компаній "з урахуванням ситуації в країні".

"Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців", - сказав Зеленський.

З міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися, додав президент.

Окрім того уряд має врегулювати ситуацію з преміями топменеджерам "Нафтогазу".

Президент також пропонує прем'єру провести кадрові зміни в уряді: "Я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними".

Також Володимир Зеленський заявив, що необхідно розділити функції у деяких міністерствах та попросив прем'єра налагодити роботу з депутатами.

Що сказав Гончарук?

Прем'єр подякував президенту за довіру та погодився із запропонованими змінами.

"Мене не лякає перспектива спробувати повернути наданий аванс, кредит довіри, який ви делегували від імені суспільства. Для мене це важливе завдання, велика честь. І ми готові виконати поставлені вами завдання", - сказав Олексій Гончарук.

Прем'єр пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його у Верховній Раді.

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Встановити, хто писав

Раніше у п'ятницю президент зібрав правоохоронців і дав їм два тижні, щоби встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем'єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Нацбанку.

Володимир Зеленський просить правоохоронців визначити людей, які були присутні на переговорах, і з'ясувати обставини, за яких відбувся запис їхніх розмов.

Президент також вимагає, аби фахівці напрацювали заходи, щоб унеможливити "подібні інциденти" в майбутньому.

"Несанкціоноване прослуховування та фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки", - додав президент.

Заява про відставку

Олексій Гончарук написав заяву про відставку після скандалу з оприлюдненням нібито підслуханих розмов, які компрометують його самого і президента Володимира Зеленського.

"Ми - одна команда. Ми всі прийшли у владу змінювати країну завдяки цій людині - Володимиру Олександровичу Зеленському.... І для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%", - сказав Гончарук у Верховній Раді.

На "злитих" в інтернет аудіозаписах чоловік із голосом, схожим на голос голови уряду, називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.

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Олексій Гончарук назвав оприлюднені розмови маніпуляцією.

"Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда - не поважаємо президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це неправда", - написав він у у Facebook

Він також додав, що насправді президент Зеленський є для нього "взірцем відвертості та порядності".

За законом питання про відставку голови уряду в Україні має вирішувати не президент, а Верховна Рада.

Наймолодший прем'єр

Олексія Гончарука призначили на посаду в серпні 2019 року.

До того, як очолити уряд, був заступником голови Офісу президента Зеленського, утім для широкого загалу його ім'я було маловідомим.

Він став наймолодший очільником уряду в історії України - йому 35 років.

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