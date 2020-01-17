В Минобороны объяснили, когда будут забирать в армию

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Несмотря на то, что призывной возраст в Украине остается неизменным - 18 лет, юношей 18-19 лет не будут призывать в армию, - заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, исключением могут быть лишь ситуации, когда молодые люди добровольно изъявляют желание поступить на службу в 18-19 лет.

Министр подчеркнул, что во время призыва-2020 повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те, кому исполнилось 18 или 19 лет, могут попасть в армию только по собственному желанию.

"Мы получаем много обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни", - отметил министр.

При этом он добавил, что на данный момент в министерстве прорабатывают вопрос реформы призыва, к ее обсуждению обязательно привлекут общественность.

Ранее на сайте Офиса президента обнародован указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов.

В нем говорилось о призыве мужчин от 18 до 27 лет. Это вызвало информационный всплеск, ведь раньше на срочную службу брали с 20 лет.

В 2020 году призыв пройдет в апреле-июне и в октябре-декабре.

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