"Огидний" реп: Емінема розкритикували за трек про смертника
Репер Емінем випустив новий, одинадцятий студійний альбом Music To Get Murdered By. Платівка відразу ж опинилася в центрі скандалу.
Співака назвали "огидним" та "нікчемним" після репу про вибух на "Манчестер Арені" в 2017 році. Тоді загинуло 22 людини, з-поміж них були діти і підлітки.
У треку Unaccommodating Емінем вирішив порівняти себе зі смертником, який скоїв напад на концерті співачки Аріани Ґранде в Манчестері.
"Бомби пішли"
Слова з композиції, яка так обурила громадськість, звучать так: "Я вичікую, кричу:" Бомби пішли "/ Ніби я біля концерту Аріани Ґранде і чекаю".
Мати загиблого під час вибуху в Манчестері 29-річного блогера Мартіна Хетта Фіген Мюррей назвала пісню безглуздою.
"Здається, він користується популярністю Аріани Ґранде і Джастіна Бібера [якому теж дісталося від Емінема] і говорить неприємні речі про інших відомих людей, — написала вона в Twitter. - Це нерозумно та абсолютно безглуздо. І перш ніж всі фанати Емінема накинуться на мене — мене це не цікавить, я не буду їм відповідати".
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Жінка вже кілька років веде кампанію за названий на честь її сина "закон Мартіна", який би вимагав від концертних залів, клубів і стадіонів більш строгих перевірок безпеки.
Партнер покійного Расселл Хейуорд також висловив розчарування у зв'язку текстом репера і написав: "Сумно, але не дивно, що Емінем використовує суперечливі тексти про вибух в Манчестері, повертаючи сім'ї жертв і Аріану назад в дуже темний період їх життя".
Реакція фанатів
Фанати Аріани Гранде поділяють ці почуття, назвавши Unaccommodating жалюгідною спробою привернути увагу.
"Ти огидний, і, сподіваюся, ти це знаєш. Те, що ти сказав, дуже недоречно і прикро для багатьох людей", - пише користувач @theway.
"Я великий фанат Емінема, але рядок про бомбу в Манчестері дуже зневажливий. Можливо, мій улюблений артист взагалі розчарував мене таким дивним і травматичним рядком про моє місто", - дивується @megmcgreavy.
"Я люблю Емінема, але у цього хлопця дійсно є рядок нової пісні, який висміює вибух на концерті Аріани Ґранде, а потім відразу після цього чутно звук вибуху", - пише @Rxstive.
Рядок видається фанатам особливо недоречним з огляду на те, що Емінем публічно підтримав жертв вибуху в 2017 році й закликав фанатів пожертвувати гроші постраждалим сім'ям.
Unaccommodating - друга композиція на Music To Be Murdered By, вона йде відразу після інтро.
У новому альбомі - 20 треків, він частково продовжує теми попередньої збірки репера - Kamikaze 2018 року.
На відміну від Unaccommodating, перший сингл з Music To Be Murdered By - Darkness - вимагає посилення контролю над обігом зброї в США.
У пісні й відео розповідається про стрілянину на фестивалі кантрі-музики Route 91 Harvest в Лас-Вегасі у жовтні 2017 року, коли загинуло 59 людей.
Відео закінчується монтажем новинних репортажів про недавні масові розстріли з заголовком: "Коли це закінчиться? Коли людям буде не наплювати".
Потім Емінем закликає фанатів зареєструватися для голосування на майбутніх виборах в США, з'являється напис: "Зробіть так, щоб ваш голос був почутий, і допоможіть змінити закони про зброю в Америці".
Вплив Гічкока
На альбом Music To Get Murdered By Емінема надихнув режисер Альфред Гічкок. Він вплинув не лише на "вбивчі" теми альбому — його голос чути в декількох інтерлюдіях на записі.
Альбом разом з Емінемом спродюсував найбагатший музикант останнього десятиліття — Андре Янг (відомий як Dr. Dre).
Серед гостьових вокалістів в альбомі — британець Ед Ширан (пісня Those Kinda Nights), американська співачка Скайлар Грей (Leaving Heaven), 21-річний репер Juice WRLD (Godzilla), який у грудні цього року загинув у Чикаго, і каліфорнієць Андерсон Пак (Lock It Up).Репер Емінем випустив новий, одинадцятий студійний альбом Music To Get Murdered By. Платівка відразу ж опинилася в центрі скандалу.
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