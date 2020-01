‎"Огидний" реп: Емінема розкритикували за трек про смертника

Копирайт изображения Getty Images

Репер Емінем випустив новий, одинадцятий студійний альбом Music To Get Murdered By. ‎Платівка відразу ж опинилася в центрі скандалу.‎

Співака назвали "огидним" та "нікчемним" після репу про вибух на "Манчестер Арені" в ‎‎2017 році. Тоді загинуло 22 людини, з-поміж них були діти і підлітки. ‎

У треку Unaccommodating Емінем вирішив порівняти себе зі смертником, який скоїв напад на ‎концерті співачки Аріани Ґранде в Манчестері.‎

‎"Бомби пішли"‎

Слова з композиції, яка так обурила громадськість, звучать так: "Я вичікую, кричу:" Бомби пішли "/ Ніби я ‎біля концерту Аріани Ґранде і чекаю".‎

Мати загиблого під час вибуху в Манчестері 29-річного блогера Мартіна Хетта Фіген Мюррей ‎назвала пісню безглуздою.‎

‎"Здається, він користується популярністю Аріани Ґранде і Джастіна Бібера [якому теж дісталося ‎від Емінема] і говорить неприємні речі про інших відомих людей, — написала вона в Twitter. - Це ‎нерозумно та абсолютно безглуздо. І перш ніж всі фанати Емінема накинуться на мене — мене це ‎не цікавить, я не буду їм відповідати".

Жінка вже кілька років веде кампанію за названий на честь її сина "закон Мартіна", який би ‎вимагав від концертних залів, клубів і стадіонів більш строгих перевірок безпеки.‎

Партнер покійного Расселл Хейуорд також висловив розчарування у зв'язку текстом репера і ‎написав: "Сумно, але не дивно, що Емінем використовує суперечливі тексти про вибух в ‎Манчестері, повертаючи сім'ї жертв і Аріану назад в дуже темний період їх життя".

Реакція фанатів‎

Фанати Аріани Гранде поділяють ці почуття, назвавши Unaccommodating жалюгідною спробою ‎привернути увагу.‎

‎"Ти огидний, і, сподіваюся, ти це знаєш. Те, що ти сказав, дуже недоречно і прикро для багатьох ‎людей", - пише користувач @theway.

‎"Я великий фанат Емінема, але рядок про бомбу в Манчестері дуже зневажливий. Можливо, мій ‎улюблений артист взагалі розчарував мене таким дивним і травматичним рядком про моє місто", - ‎дивується @megmcgreavy.‎

‎"Я люблю Емінема, але у цього хлопця дійсно є рядок нової пісні, який висміює вибух на концерті ‎Аріани Ґранде, а потім відразу після цього чутно звук вибуху", - пише @Rxstive.

Рядок видається фанатам особливо недоречним з огляду на те, що Емінем публічно підтримав ‎жертв вибуху в 2017 році й закликав фанатів пожертвувати гроші постраждалим сім'ям.

Unaccommodating - друга композиція на Music To Be Murdered By, вона йде відразу після інтро.‎

У новому альбомі - 20 треків, він частково продовжує теми попередньої збірки репера - Kamikaze ‎‎2018 року.‎

На відміну від Unaccommodating, перший сингл з Music To Be Murdered By - Darkness - вимагає ‎посилення контролю над обігом зброї в США.‎

У пісні й відео розповідається про стрілянину на фестивалі кантрі-музики Route 91 Harvest в Лас-‎Вегасі у жовтні 2017 року, коли загинуло 59 людей.‎

Відео закінчується монтажем новинних репортажів про недавні масові розстріли з заголовком: ‎‎"Коли це закінчиться? Коли людям буде не наплювати".‎

Потім Емінем закликає фанатів зареєструватися для голосування на майбутніх виборах в США, ‎з'являється напис: "Зробіть так, щоб ваш голос був почутий, і допоможіть змінити закони про ‎зброю в Америці".

Вплив Гічкока ‎

На альбом Music To Get Murdered By Емінема надихнув режисер Альфред Гічкок. Він ‎вплинув не лише на "вбивчі" теми альбому — його голос чути в декількох інтерлюдіях на записі.‎

Альбом разом з Емінемом спродюсував найбагатший музикант останнього десятиліття — Андре ‎Янг (відомий як Dr. Dre).‎

Серед гостьових вокалістів в альбомі — британець Ед Ширан (пісня Those Kinda Nights), ‎американська співачка Скайлар Грей (Leaving Heaven), 21-річний репер Juice WRLD (Godzilla), який ‎у грудні цього року загинув у Чикаго, і каліфорнієць Андерсон Пак (Lock It Up).‎Репер Емінем випустив новий, одинадцятий студійний альбом Music To Get Murdered By. ‎Платівка відразу ж опинилася в центрі скандалу.‎

