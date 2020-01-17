"Недовідставка" Гончарука: як Зеленський поставив завдання премє’ру.

  • 17 січня 2020

У випуску:

  • Відставки Гончарука не буде: Зеленський дав уряду ще один шанс.
  • Авіакатастрофа українського літака в Ірані: які паралелі із збиттям MH 17 на Донбасі?
  • Паруються і сплять: як зимують кажани на Тернопільщині.
  • Із тавром немов худоба: історії секс-рабинь зі США.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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