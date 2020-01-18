Новий китайський вірус може заразити сотні людей по всьому світу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досі було відомо про шість коронавірусів, здатних інфікувати людину

Кількість людей, заражених таємничим вірусом, що з'явився в Китаї, значно перевищує офіційні дані.

Про це британські вчені розповіли ВВС.

Лабораторно підтверджено 45 випадків хвороби, але, за оцінками британських експертів, цей показник наближається до 1700.

Відомо, що в грудні двоє людей померли від вірусу, що викликає пневмонію.

Перший спалах зафіксували у китайському місті Ухань.

"Я значно більше стурбований, ніж тиждень тому", - прокоментував ситуацію епідеміолог, професор Ніл Фергюсон.

Дослідження провели у Центрі глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, який консультує уряд Великої Британії та Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Сінгапур та Гонконг через це ввели додаткові заходи контролю для туристів. У США також оголосили про подібні заходи в трьох великих аеропортах країни - Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Як рахували?

Головним критерієм оцінки масштабів проблеми стала кількість випадків захворювання, виявлених в інших країнах.

Вперше вірус зафіксували в Ухані, але нещодавно його виявили в Таїланді та в Японії.

"Це змусило мене хвилюватися, - сказав професор Фергюсон. - Те, що Ухань "експортував" вірус до інших країн, означає, що інфікованих має бути набагато більше, ніж повідомляли".

Точні дані наразі отримати неможливо, але можна змоделювати спалах, взявши за основу дані про природу вірусу, місцеве населення та авіарейси.

Міжнародний аеропорт Ухань обслуговує 19 мільйонів пасажирів, з яких 3 400 щодня подорожують до інших країн.

Детальні розрахунки, результати яких виклали у загальний доступ до публікації в науковому журналі, показали 1700 випадків.

Що це все означає?

Китайська влада каже, що поширення вірусу від однієї хворої людини до іншої не було.

Натомість вони пов'язують спалах з ринком морепродуктів в Ухані, де також продають живих тварин.

На думку професора Фергюсона, панікувати поки зарано, але варто більш серйозно розглядати можливість передачі збудника від людини до людини.

"З огляду на те, що ми знаємо про коронавіруси, малоймовірно, що тварини можуть стати причиною інфікування".

Однак розуміння того, як поширюється новий вірус, є важливим для оцінки можливих ризиків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хвороба спалахнула у великому місті Ухань, що у центральному Китаї

Що ми знаємо про вірус?

У хворих взяли проби, щоб досліджувати вірус у лабораторії.

Влада Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я дійшли висновку, що інфекцію викликає коронавірус.

До коронавірусів відноситься велика кількість вірусів, але лише шість з них (а з новим вірусом сім) здатні вражати людину.

У 2002-2003 роках ця смертельна хвороба, що виникла у Китаї, забрала життя понад 700 людей у різних країнах.

Тоді захворіло понад 8 тисяч людей у 26 країнах.

"Люди досі з жахом згадують атипову пневмонію. Це і є причиною нинішнього страху, однак тепер ми підготовлені набагато краще, щоб протистояти подібним захворюванням", - розповідає доктор Джосі Голдінг з Wellcome Trust.

Новий вірус, через який у хворих розвивається пневмонія, вже забрав життя двох людей.

Що кажуть експерти?

У Всесвітній організації з охорони здоров'я також заявили, що стежать за спалахом і перебувають на зв'язку з китайською владою.

За словами керівника благодійної організації Wellcome Trust Джеремі Фаррара, це лише початок.

"Залишається багато незрозумілих і невідомих моментів. Однак ми знаємо, що хвороба може передаватися через інфіковану людину. Надходять повідомлення про нові випадки захворювання в Китаї та інших країнах, тож ми робимо висновки, що вірус буде поширюватись".

Професор Джонатан Болл з Ноттінгемського університету сказав: "Доки не проведуть широкомасштабні лабораторні дослідження, дуже важко визначити реальну кількість інфікованих".

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