Повітря у Києві почистішає, коли випаде сніг або поменшає авто - КМДА

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Суха і безвітряна погода, а також збільшення кількості авто у столиці після свят є причинами чергової хвилі брудного повітря у Києві, - вважають у КМДА.

Через своєрідні погодні умови звичайні викиди, фактично, застоюються над землею і не вивітрюються, а туман не відрізняється від смогу.

"У зв'язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів після закінчення новорічних свят, сухої, практично безвітряної погоди, температурної інверсії, не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери", - йдеться у повідомленні управління екології та природних ресурсів КМДА.

Традиційно, найвища концентрація забруднювачів у повітрі - діоксиду азоту та діоксиду сірки - довкола Бесарабської та Деміївської площ, на бульварі Лесі Українки.

За прогнозами Укргідрометцентру, "усе зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниженням температури".

А поки що у КМДА радять менше користуватися приватними авто, а більше - громадським транспортом.

Крім того там радять "уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Щороку через забруднення повітря гинуть 4,2 мільйона людей у світі.

У новому році столична влада обіцяє запровадити систему моніторингу атмосферного повітря. Перші чотири пости моніторингу будуть побудовані на лівому березі Дніпра.

Крім того, столична влада обіцяє розпочати будівництво системи очищення на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Впродовж останнього тижня від подібної проблеми - забруднення повітря через теплу безвітряну погоду - потерпають також і у Південній Європі.

В Італії та деяких балканських країнах були запроваджені обмеження на дизельні авто, а у деяких містах люди вийшли на вулиці, вимагаючи від влади щось робити, аби повітря було чистішим.

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