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Італійська влада підтвердила, що "Портрет пані" справді належить пензлю Густава Клімта.

Італійська влада підтвердила, що "Портрет пані" справді належить пензлю Густава Клімта.

Картину було втрачено майже 23 роки тому. Місяць тому її знайшли у ніші в стіні, яку вирішили очистити від плюща.

"Портрет пані" вкрали з галереї у П'яченці, що на півночі Італії, у 1997.

Вважалося, що її втрачено назавжди, аж поки садівник не заходився очищувати стіну від плюща, і знайшов картину у схованці у стіні галереї, звідки і вкрали картину.

Цю картину Клімта оцінюють приблизно у 60 млн євро.

Чому викрадачі залишили її у стіні Галереї сучасного мистецтва Ріккі Одді, залишається загадкою.

"Не без хвилювання я можу заявити, що робота є автентичною", - заявила прокурор Орнелла Чікка.

Вона твердить, що далі дослідники з'ясовуватимуть, чи була картина одразу схована там, де її знайшли, або ж злодії тримали її в іншому місці.

Після цього "Портрет пані" повернуть до галереї.

Копирайт изображения RAI TV Image caption Картину знайшли у ніші в стіні галереї

Аби з'ясувати, чи справді автором портрету є Клімт, полотно дослідили в інфрачервоному та ультрафіолеті, а також порівняли із матеріалами досліджень цієї ж картини у 1996 році.

"Відповідність між цими матеріалами дозволила визначити, що картина є оригіналом", - розповів мистецтвознавець Гвідо Кауцці.

Він твердить, що стан картини є "порівняно непоганим", і додає:

"Вона пройшла через кілька випробувань, але потребує лише загальної реставрації, нічого складного".

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Віденський художник Густав Клімт намалював "Портрет пані" у 1916-1917, наприкінці свого життя.

У 1925 картину привіз до Італії юрист і колекціонер Джузеппе Річчі Одді. Вона залишалася в галереї до 22 лютого 1997 року, коли її викрали під час підготовки до виставки.

Грабіжники залишили зламану раму від картини на даху будівлі, аби склалося враження, що саме так вони потрапили до галереї. Проте отвір, що веде на дах, був занадто малим, аби в нього могло пройти саме полотно.

У грудні минулого року садівники очищували стіну від плюща і наштовхнулися на металеві дверцята. За ними у чорному мішку і знайшли зниклу картину.

До цього стіну не очищували близько десятиріччя.

Незадовго до того, як картину вкрали, студентка Клаудіа Мага, яка вивчала мистецтво, з'ясувала, що під "Портретом пані" Клімта був намальований "Портрет дівчини", якого ніхто не бачив після 1912 року.

Аби довести свою теорію, вона переконала тодішнього керівника галереї дослідити картину за допомогою рентгена.

Перший портрет на полотні належав дівчині, яка раптово померла. Вважають, що Клімт швидко замалював його, аби впоратися із болем від цієї втрати.

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