Уряд оприлюднив зарплати міністрів. Хто отримує найбільше і найменше?

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Під ялинку" більшість міністрів уряду Олексія Гончарука отримали десятки тисяч премій та надбавок. Втім, сам він отримав у рази менше за деяких урядовців

Уряд офіційно оприлюднив зарплати міністрів на своєму сайті. Дехто з них дійсно отримав грудневі виплати від 100 до понад 200 тисяч гривень.

Найбільші виплати були у міністра закордонних справ Вадима Пристайка, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра економіки Тимофія Милованова, а найбільша зарплатня - у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Найменшу зарплатню отримує міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

ТОП-10 виплат у грудні: премії, надбавки, матеріальна допомога

У грудні керівник МЗС Вадим Пристайко отримав 233 893 грн - за рахунок надбавок, премій та матеріальної допомоги у 111 848 грн. Проте середня зарплата урядовця впродовж року була удвічі меншою - 62 069 грн.

Міністр юстиції України Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, зокрема, премії у 190 400 грн. Середня заробітна плата урядовця у 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр економіки Тимофій Милованов наприкінці року отримав 222 592 грн, із яких за рахунок премії - 149 255 грн. Середня зарплата міністра за 2019 рік становила 83 947 грн.

Раніше пан Милованов, відповідаючи на запитання журналістів, не назвав своєї зарплати, заявивши, що "вона не має сенсу" на рівні його попередніх заробітків як професора, який викладав в українських та американських навчальних закладах. Але, за його словами, "суспільству вирішувати, на що воно готове":

Я прошу суспільство підтримати нас, бо я не можу найняти на зарплату у 18 тисяч гривень людину, яка буде перевіряти фінансові плани державних підприємств, на яких крадуть десятки мільйонів доларів".

У міністра соціальної політики України Юлії Соколовської грудневі виплати дорівнювали 216 783 грн при середній зарплаті за рік у 65 317 грн.

Трохи менше - 212 600 грн - отримала наприкінці року міністр розвитку громад та територій Альона Бабак. 17 січня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав її звільнення за власним бажанням.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову у грудні нарахували 186 541 грн, переважно за рахунок премій. Проте його середня зарплата за минулий рік становила 100 041 грн. Це найвища зарплата у Кабміні.

Міністр енергетики Олексій Оржель також отримав "преміальні" 162 003 грн у грудні. Але середньорічна зарплатня міністра - трохи більше 61 тис. грн на місяць.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. Проте у грудні їй виплатили 158 772 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в грудні 2019 отримала 138 412 грн при середній зарплатні у понад 63 тис. грн.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у грудні минулого року отримав 112 905 грн, тоді як "усереднена" заплата урядовця становила 38 512 грн. Він вже задекларував зміни у своїх доходах у декларації.

Копирайт изображения NAZK.GOV.UA Image caption Фото з декларації декларації міністра культури Володимира Бородянського на сайті НАЗК

Скромна п'ятірка

Разом із тим, серед членів Кабміну є й ті, хто отримували значно менші суми.

Середня заробітна плата прем'єр-міністра Олексій Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн.

Порівняно небагато отримує і міністр фінансів, Оксана Маркарова. Її середня заробітна плата минулого року склала 62 075 грн, а в грудні їй нарахували 89 387 грн.

Середня заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія 44 527 грн. Перед Новим роком йому виплатили навіть менше - 44 038 грн.

Одна з найнижчих зарплат в уряді - у міністра оборони Андрія Загороднюка. В середньому за минулий рік він отримував 41 982 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн.

Але найменшу зарплату серед членів уряду отримує міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет Його середня зарплатня за 2019 становила 32 386 грн. В грудні він отримав майже удвічі менше - 17 544 грн.

"Не можемо дозволити"

Раніше Дмитро Дубілет заявляв, що йому пощастило, адже до роботи в уряді він мав свій банк, а от інші міністри прийшли працювати в уряд без "фінансової подушки".

У свою чергу прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що "держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем."

У такий спосіб пан Гончарук кометував скандал, що розгорівся у ЗМІ та соцмережах щодо зависоких виплат урядовцям та деяким керівникам державних підприємств.

Проте після оприлюднення запису начебто його розмови із членами та уряду та представниками Нацбанку, прем'єр написав заяву про відставку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Зеленський дав прем'єру "другий шанс", але дозволив піднімати зарплати міністрам тоді, коли економіка зросте

Під час зустрічі з Олексієм Гончаруком, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий дати йому другий шанс, але просить, аби спочатку урядовці підняли економіку, а вже потім - свої зарплати:

"Коли ви і ваш уряд піднімете цю економіку - можемо піднімати ці заробітні плати", - заявив президент на зустрічі з прем'єром.

Президент Зеленський також заявив, що з тими із міністрів, хто не може працювати на "нормальну зарплату", доведеться прощатися:

"Нам, на жаль, з вами буде складно прощатися з кимось з них через те, що вони не можуть працювати на ту чи іншу зарплату, яку ви запропонуєте їм, якщо навіть буде складно з ними прощатися - прийдеться прощатися. Ми не можемо собі сьогодні це дозволити".

Звіт уряду в парламенті запланований на 4 лютого.

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