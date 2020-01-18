Гаррі й Меган втратили свій королівський титул

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Принц Гаррі та Меган більше не використовуватимуть свій королівський титул і не отримуватимуть фінансування на виконання своїх королівських обов'язків.

Таку заяву поширив Букінгемський палац.

Герцог та герцогиня Сассекські також заявили, що повернуть гроші на ремонт Фрогмор котедж, який залишиться їхнім домом у Британії.

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