У парку розваг у Китаї свиню примусили до банджі-джампінгу

Копирайт изображения The Paper/Screenshot Image caption Таким чином у китайському парку розваг вирішили відкрити новий атракціон

У парку розваг у китайському Чунціні новий атракціон із банджі-джампінгу вирішили відкрити неординарним способом - із 68-метрової вежі змусили стрибати свиню.

На відеозаписі видно, як двоє чоловіків підіймають на вершину вежі прив'язану до жердини свиню і штовхають її вниз.

Місцеві ЗМІ повідомили, що згодом свиню відправили на бійню.

Такі дії викликали гнів в інтернеті, адже серед населення Китаю зростає усвідомлення важливості прав тварин.

Після цього парк розваг оприлюднив заяву, у якій погодився із критикою на свою адресу.

"Ми щиро сприймаємо критику інтернет-спільноти і просимо вибачення у громадськості, - йдеться у повідомленні. - Ми вдосконалимо маркетинг туристичного атракціону, щоб надавати туристам кращі послуги".

"Вульгарний маркетинг"

Інцидент стався 18 січня у парку розваг Meixin Red Wine Town у китайському муніципалітеті Чунцін на південному заході Китаю.

Рекламний захід, який організатори назвали "золотим стрибком свині", мав відзначити відкриття нового атракціону з банджі-джампінгу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що свиня, яку в фіолетовій накидці зіштовхнули з вежі, важила 75 кг. В одному відео інциденту можна почути свинячий вереск.

Що відбулося зі свинею потім, не показали, хоча багато місцевих ЗМІ стверджують, що її зрештою відправили на бійню.

Покарання за жорстоке ставлення до тварин китайське законодавство не передбачає. Однак останнім часом зростає обізнаність людей щодо питань добробуту тварин.

Хоча жменька людей у соцмережах стали на бік керівництва парку і казали, що цей інцидент не дуже відрізняється від вбивства тварини для їжі, більшість користувачів засудили дії компанії.

"Це надзвичайно вульгарна маркетингова тактика", - сказав один із коментаторів.

"Вбивство тварин для споживання та жорстоке поводження з ними задля розваги - це дві різні речі, - написав інший. - Не потрібно їх так катувати".

Організація захисту тварин Peta засудила інцидент, назвавши його "найгіршим проявом жорстокого поводження з тваринами".

"Свині відчувають біль і страх так само, як і ми, і цей огидний піар-хід має бути поза законом", - заявив BBC News старший віцепрезидент Peta Джейсон Бейкер.

"Розлючена реакція китайської громадськості має стати закликом до китайських політиків негайно запровадити закони щодо захисту тварин", - додав він.

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