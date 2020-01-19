Тіла загиблих в Ірані українців повернули в Україну
У неділю зранку в Україну прибув літак з тілами українських пасажирів та екіпажу літака МАУ, який 8 січня збили в Ірані. В Ірані працювала група українських експертів, які за ДНК мали ідентифікувати особи загиблих.
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Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський та інші представники влади, а також родичі і колеги загиблого екіпажу з МАУ та аеропорту "Бориспіль".
Багато хто з бортпровідниць плаче.
Тіла загиблих пасажирів та членів екіпажу вивантажили з літака Іл-76 Повітряних сил ЗСУ у трунах, обгорнутих національними прапорами України, та віднесли до автомобілів на злітно-посадковій смузі аеропорту.
Машини зробили коло навколо аеропорту, після чого повернулися на злітну смугу.
Незабаром має розпочатися офіційна церемонія прощання з загиблими.
Через це перекривали трасу до Борисполя. Пізніше її відкрили.
Офіс президента вів пряму трансляцію зустрічі тіл.
Всю церемонію знімали з вертольоту і з машини, яка їхала перед авто з трунами, а під час трансляції грала сумна музика.
Катастрофа
В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 січня загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, зокрема 11 українців.
Це сталося на тлі загострення ірансько-американських відносин. Раніше, одразу перед катастрофою, Іран обстріляв ракетами військові бази в Іраку, на яких знаходилися американські військові - у відповідь на вбивство американцями високопоставленого іранського воєначальника Касема Сулеймані за кілька днів до цього.
9 січня лідери Канади та Британії з посиланням на дані розвідки заявили, що в літак компанії МАУ, можливо, ненавмисно влучила іранська ракета.
Пізніше Іран визнав, що ненавмисно збив український літак, оскільки готувався до можливого ракетного удару США.
Україна заявила, що разом з іншими країнами вимагатиме компенсацій для родичів загиблих, а також проводить власне розслідування, щоб з'ясувати обставини трагедії, зокрема, чи справді літак збили ненавмисно.
Незабаром Іран може передати бортові самописці для експертизи.
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