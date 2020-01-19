Від початку року на Донбасі вже загинуло 7 бійців, ще майже 30 - поранені

Копирайт изображения УНІАН

У 2020 році у боях на Донбасі загинуло щонайменше семеро українських бійців, ще 28 були поранені. Такі дані щоденних зведень Міноборони України.

Причому четверо загиблих було за останні чотири дні - українська армія зазанвала втрат кожного дня.

Так лише за минулу добу, 18 січня, на сході України загинув один військовий, ще десять були поранені.

Більшість втрат - внаслідок підривів на мінах, а також від снайперів.

Так, наприклад, 5 січня біля хутору Вільний, що неподалік ділянки розведення сил у Золотому, підірвався військовий Газ-66 (ймовірно - на протитанковій міні ТМ-62). Тоді один українських боєць загинув на місці, інший був важко поранений.

Снайпери супротивника

Крім того, армійська розвідка повідомляє про те, що до проросійських угруповань "ДНР" і "ЛНР" прибули нові групи снайперів.

"До передових підрозділів 1-го (Донецьк), 2-го (Луганськ) Армійських корпусів прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони України

Там стверджують, що ці снайпери "переміщуються вздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, видаючи себе за мирних жителів".

"У такий спосіб, противник намагається продовжувати приховано завдавати втрат особовому складу підрозділів ОС і не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування", - стверджують українські розвідники.

Росія традиційно заперечує збройну підтримку так званих "ДНР" і "ЛНР", однак визнає присутність там "російських добровольців".

132 загиблих

Офіс генпрокурора також підрахував, що загалом у 2019 та з початку 2020 року на Донбасі загинуло 132 українських військових.

Більше 700 - поранені.

"Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали тяжкі поранення, у Луганській області - 31 та 197 відповідно", - йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Там додають, що розслідують кожну смерть військовослужбовця.

Втрати "ДНР" і "ЛНР"

Копирайт изображения Пресцентр ООС

Українська розвідка повідомляє і про втрати супротивника.

Так, за її даними, з 1 по 10 січня нового року самопроголошені "республіки" втратили 12 своїх бійців убитими, кількість поранених - 21.

А за 2019 рік їхні безповоротні втрати склали більше 600 бійців.

"За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали: безповоротними - 619 осіб; пораненими та травмованими - 939 осіб; озброєння та військової техніки - 110 одиниць", - говориться у повідомленні пресцентру ООС.

У самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" свої точні втрати на фронті не повідомляють.

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