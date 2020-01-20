Астероїди чи вулкани? Нові дані про те, чому вимерли динозаври

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Серед палеонтологів досі тривають суперечки про те, що саме призвело до раптового вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. Чи винне в цьому падіння астероїда? Чи справа все ж у катастрофічному виверженні великої кількості вулканів?

Зараз група вчених дійшла висновку, що настав час дати остаточну відповідь на це питання.

"Вся справа в астероїді", - переконаний професор Пол Вілсон, який очолив групу дослідників, що вивчала нові дані про те, що відбувалося з кліматом на Землі у той період.

Аналіз хімічного складу донних відкладів у різних районах світового океану показав, що виверження величезних вулканів в Індії, яке відбувалося в той час, не могло призвести до змін клімату, яка потягнули б за собою масове вимирання видів.

Відомо, що вулканізм може призводити як до нагрівання, так і до охолодження атмосфери - це залежить від типу викидів. Приміром, величезні обсяги вулканічного попелу і пилу, викинуті вулканами в атмосферу можуть викликати помітне охолодження, як це було в Європі у 1815 році.

Деканські трапи в Індії дійсно були місцем масивних вулканічних вивержень упродовж багатьох тисяч років, які призвели до розлиття лавових потоків об'ємом у тисячі кубічних кілометрів. Проте вчені відкинули можливість того, що ці виверження призвели до зникнення динозаврів.

Щоб дійти таких висновків, міжнародна група вчених зі США та Європи вивчила дані, отримані під час буріння донних відкладів на півночі Атлантики.

"У глибоких шарах океанських відкладів багато залишків мікроскопічних морських організмів сімейства Foraminifera", - каже професор Вілсон.

"Якщо взяти приблизно чайну ложку цієї стародавньої глини, то у ній буде приблизно тисяча таких організмів. За складом їхнього хітинового покриву можна скласти уявлення про хімічний склад океанської води і її температуру, і тому ми отримуємо дуже детальну картину змін у навколишньому середовищі, які передували масовому вимиранню динозаврів", - додає вчений.

"Ми виявили, що наша модель змін клімату узгоджується з зафіксованими змінами температур тільки якщо визнати той факт, що вулканічні викиди парникових газів завершилися приблизно за 200 тисяч років до падіння астероїда".

"Варто визнати, що єдиною синхронною подією з цим масовим вимиранням є удар астероїда".

Копирайт изображения Max Alexander/B612/Asteroid Day Image caption Знамениті прісні озера в Мексиці є промоїнами в осадкових породах, що заповнили метеоритний кратер

Вчені вважають, що астероїд діаметром до 12 км зіткнувся з Землею 66 млн років тому

Кратер, що виник внаслідок зіткнення, має розміри до 200 км і знаходиться на морському дні

На суходолі більша частина кратера заповнена вапняними породами, але його краї простежуються завдяки карстовим провалам

Вчені проводять буріння порід, що залишилися в кратері, з метою реконструкції удару

На їхню думку, удар астероїда міг призвести до глобального похолодання, здатного призвести до загибелі багатьох видів

Дослідження кратера Чиксулуб діаметром 200 кілометрів, який переважно знаходиться на дні Мексиканської затоки, підтверджують, що астероїд, що згубив динозаврів, впав саме там.

Коли астероїд впав в районі півострова Юкатан, він спричинив цунамі висотою 50-100 метрів, а також пожежі на території сотень тисяч квадратних кілометрів. Окрім того, під час удару в атмосферу потрапили мільярди тонн уламків гірських порід.

Нещодавно з'явилися дані про те, що астероїд впав у районі, де було багато гірських порід з високим вмістом сірки. Коли ці породи випаровувалися після удару і були викинуті у верхні шари атмосфери, це мало призвести до швидкого і глибокого охолодження на всій земній поверхні.

Хоча період такого охолодження тривав відносно недовго, всього кілька мільйонів років, він призвів до вимирання багатьох рослинних і тваринних видів.

Палеонтологічні дослідження підтверджують, що динозаври, на відміну від птахів, не могли мігрувати в райони, де таких кліматичних змін не відбулося. На відміну від них, примітивні ссавці були здатні виживати у нових умовах, що призвело до їх розповсюдження в наступні геологічні періоди.

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