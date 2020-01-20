У російському хостелі прорвало трубу з гарячою водою: п’ятеро загиблих

Копирайт изображения Ministry of Emergency Situations

У російській Пермі внаслідок прориву труби з гарячою водою загинули щонайменше п'ятеро людей. Ще трьох госпіталізували з опіками.

Як повідомило регіональне управління Слідчого комітету Росії, аварія сталася вночі в міні-готелі "Карамель", розташованому на цокольному поверсі житлового будинку - після прориву труби, приміщення готелю затопило.

Тіла загиблих виявили після того, як з приміщення відкачали гарячу воду. Наразі влада встановлює особи загиблих.

Агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерело у рятувальній службі повідомляє, що серед загиблих є дитина. Її вік співрозмовник агентства не уточнив.

За даними регіонального підрозділу міністерства охорони здоров'я РФ, одна з постраждалих перебуває у важкому стані, двоє - у стані середньої тяжкості.

Ще три людини відмовились від госпіталізації і перебуватимуть на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів.

Виконувач обов'язків міністра територіальної безпеки Пермського краю розповів, що усі постраждалі проживали у готелі.

Трубу з гарячою водою, за його словами, прорвало не у підвальному приміщенні, де розташований готель, а "десь вище".

"Десь вище була аварія, а до них стікала вода", - сказав виконувач обов'язків міністра.

Хостел розташований у п'ятиповерховому будинку, зведеному у 1965 році, пише агентство ТАСС.

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, що призвело за необережністю до смерті двох або більше осіб".

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