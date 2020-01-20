Невідомий вірус у Китаї. Вже троє померлих, за вихідні заразилися 139 людей

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Лише за минулі вихідні невідомим раніше коронавірусом у Китаї заразилися 139 людей. Станом на зараз із ним пов'язують смерті трьох людей.

Вперше вірус зафіксували у грудні в китайському Ухані, проте є й підтверджені випадки зараження у Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Станом на понеділок кількість заражених у Китаї лише за офіційними даними вже перевищує 200 людей.

До коронавірусів відноситься велика кількість вірусів, але лише шість з них (з новим вірусом - сім) здатні вражати людину.

Новий вірус викликає розвиток пневмонії. Спалах вірусу пов'язують із ринком морепродуктів в Ухані, де також продавали живих тварин - саме від них могли заразитися люди.

За попередніми даними, усі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей.

Копирайт изображения AFP Image caption Ринок в Ухані, з яким пов'язують поширення вірусу, наразі закрито

Китайська влада раніше повідомляла, що випадків поширення хвороби від однієї людини до іншої зафіксовано не було.

Проте на думку британських фахівців, повністю виключати потенційну можливість передачі збудника від людини до людини не можна.

Експерти розповіли BBC, що реальна кількість інфікованих може бути значно вищою за офіційні цифри і може сягати 1700 людей.

У Всесвітній організації здоров'я поки не радять запроваджувати жодних обмежень на подорожі чи торгівлю і кажуть, що стежать за спалахом і перебувають на зв'язку з китайською владою.

Водночас відомо, що Сінгапур та Гонконг проводили обстеження авіапасажирів, що прилітали з Уханя, а влада США оголосила про намір проводити подібні заходи в аеропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса та Нью-Йорка.

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