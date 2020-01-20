Майбутнє Гаррі та Меган. Відповідаємо на поширені запитання

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Гаррі та Меган більше не використовуватимуть королівський титул і не отримуватимуть фінансування на виконання своїх королівських обов'язків. Ось відповіді на деякі запитання про цю історію, які надіслали читачі BBC.

Як треба буде називати Гаррі та Меган?

Гаррі та Меган припинять використовувати королівський титул починаючи з весни, йшлося у нещодавній заяві Букінгемського палацу.

Відтоді їх варто буде називати герцог та герцогиня Сассекські. А звернення "Ваша королівська високість" більше не знадобиться.

При цьому, Гаррі все одно залишиться принцом, оскільки цей титул він отримав при народженні.

Гаррі залишиться в черзі на корону?

Так, нічого не зміниться. Він, як і раніше, лишається шостим у черзі на королівський трон.

Чи можна буде все повернути, якщо Гаррі згодом передумає?

Теоретично, так.

Проте деякі двері все ж можуть залишитися зачиненими назавжди. Приміром, Королівська морська піхота Великої Британії, ймовірно, знайде заміну Гаррі, який є Генерал-капітаном морської піхоти.

Подружжя зароблятиме самостійно?

Гаррі та Меган кажуть, що прагнуть стати "фінансово незалежними", і в Букінгемському палаці підтвердили, що подружжя більше не фінансуватиметься з бюджету.

За великим рахунком, фінансове майбутнє Гаррі та Меган лишається незрозумілим.

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Чи платитимуть вони за резиденцію?

Так. У Букінгемському палаці кажуть, що Гаррі та Меган самостійно сплачуватимуть оренду Фрогмор Котедж - їхньої резиденції, яка залишиться для них домом у Британії навіть після втрати титулу.

Подружжя також має намір відшкодувати 2,4 мільйона фунтів стерлінгів бюджетних коштів, які пішли на ремонт резиденції.

Хто охоронятиме Гаррі та Меган?

Ми цього не знаємо. Букінгемський палац заявив, що не коментуватиме питання майбутньої організації безпеки подружжя.

Цей аспект хвилює багатьох, адже очікується, що Гаррі та Меган житимуть за межами Об'єднаного королівства.

Наразі охороною членів королівської родини, зокрема Гаррі та Меган, займається поліція.

Хто виконуватиме їхні королівські обов'язки?

Додаткова робота з'явиться у решти членів королівської родини, зокрема у герцога та герцогині Кембридзьких, яким, з-поміж іншого, доведеться відвідувати більше офіційних заходів.

Минулого року Гаррі відвідав 201 захід, Меган - 83.

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