New York Times: Коломойський як "найбільший виклик" Зеленського

Копирайт изображения УНІАН

У понеділок, 20 січня, іноземна преса пише про таке:

Ігор Коломойський як "найбільший виклик" Володимира Зеленського

Куди президент веде Україну

Чому більшість українців бояться земельного ринку

Чи віддасть Іран "чорні скриньки" збитого літака

Виконання обіцянок

Обіцяна Зеленським боротьба з корупцією є "випробуванням з геополітичними наслідками", пише New York Times.

"Втім зараз, коли пан Зеленський відчуває тиск щодо виконання своїх обіцянок, він стикається з тим, що приструнити корумпованих чиновників і олігархів набагато важче, ніж висміювати їх у своєму серіалі "Слуга народу", - зауважує видання.

На думку газети, від того, чи зможе президент подолати корупцію залежить не тільки оцінка його самого як лідера країни. Від цього залежатиме життєздатність України як країни, яка наближається до Заходу".

Завдання Зеленського стало ще складнішим після того, як Україна опинилась в епіцентрі американського скандалу, що може призвести до імпічменту Дональда Трампа.

Попри це, веде далі видання, експерти говорять про "ознаки прогресу" в подоланні корупції. Зокрема, відбувається реформування Генпрокуратури, парламентська більшість намагається перезапустити судову систему, а президент навіть підписав закон про власний імпічмент.

Втім, коли справа доходить до виконання законів, "випробування пана Зеленського лише починаються", адже "українська мафія намагається підкупити та залякати" депутатів "Слуги народу", каже лідер фракції Давид Арахамія.

Але "найбільший виклик" для президента — це його "колишній патрон" Ігор Коломойський. Олігарха підозрюють у виведенні великої суми грошей з ПриватБанку - звинувачення, які Коломойський заперечує.

На думку колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, жодні резонансні корупційні справи в Україні "не заслуговуватимуть на довіру", доки не відкриють справу проти Коломойського.

Втім, проблеми країни набагато ширші, пише видання. Зокрема, конче потрібна реформа СБУ, яка зараз "втручається в усі сфери соціального життя та бізнесу".

"Система, яку ми намагаємось змінити, була створена та модифікована потягом останніх 25-ти років. Звідси питання, скільки часу буде потрібно, щоб її змінити", - цитує заступника голови НБУ Дмитро Сологуба New York Times.

Пошуки "внутрішньої гармонії" в країні

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Зеленського відкидають звинувачення, ніби Коломойський матиме визначальний вплив на його політику, а самого бізнесмена називають "партнером" і "симпатиком"

Times of Israel вважає, що виклики, що стоять перед Зеленським, "не вкладаються в голові".

Він намагається "делікатно вирвати Україну з ведмежих обійм" Росії, викоренити корупцію та перебудувати для цього правоохоронну систему.

"Він перебуває на чолі найбільшої країни в Європі, а основоположні погляди її народу на минуле, теперішнє та майбутнє, сподівання та відчуття ідентичності відрізняються, часто діаметрально, від заходу на схід", - пише видання.

Водночас, Times of Israel вважає, що Зеленський "намагається відвести свою країну від екстремізму та цинізму до більшої внутрішньої гармонії та більших можливостей".

"Однак здається, що він дає раду викликам дуже добре", - підсумовує Times of Israel.

"Підозрілий" земельний ринок

Financial Times пише про те, що українська влада "посіяла зерна підозри планами продажу землі".

Видання зазначає, що плани уряду відкрити ринок землі розділили українців. Прихильники вважають, що це може призвести до інвестицій, а фермери бояться втратити свої ділянки.

На думку економістів, запуск ринку призведе до зростання економіки з 2 до 4% на рік. План підтримують міжнародні фінансові організації, зокрема МВФ. Прихильники продажу також переконують, що ті, хто боїться продавати землю, зможуть здавати її в оренду за вигіднішими цінами.

На думку аналітика Богдана Хом'яка, "це потрібно було зробити давно".

"Теперішні власники землі є основними бенефіціарами. Продадуть менш як 5% землі. Хоча іноземці й не матимуть права власності, на країну чекає введення значного капіталу".

Втім, зазначає видання, ініціатива є "глибоко суперечливою". Останні опитування показують, що більшість українців проти пропозицій Зеленського, оскільки вони бояться, що олігархи та іноземні корпорації монополізують сільське господарство. В результаті країною пройшли хвилі протестів.

"Ми протестуємо не проти земельної реформи. Ми проти дикого розпродажу землі у спосіб, представлений в законі", - каже голова асоціації сільгоспвиробників Чернівецької області Ліля Бортич.

Попри зміни до законопрєкту, зокрема, обмеження максимальної кількості землі (10 тис гектарів), підтримка ініціативи з боку власників землі не надто зросла, зауважує видання.

Зокрема, нідерландський фермер Кіс Хузінха, який працює в Черкаській області, закликає уряд не квапитись з запуском ринку землі.

"Якщо ці люди продадуть свою землю, більшість з них нікуди не інвестуватимуть свої гроші. Ринок землі має бути спланований таким чином, щоб країна отримувала максимальний зиск, і щоб на цьому не заробляли іноземні пенсійні фонди та олігархи", - цитує фермера Financial Times.

Розслідування авіакатастрофи

Копирайт изображения AFP

Globe and Mail пише про те, що Канада "продовжує переконувати" Іран віддати "чорні скриньки" збитого літака МАУ українським чи французьким експертам.

Міністр іноземних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що залишається на зв'язку з іранським колегою Мохамадом Джавадом Заріфом та закликає Тегеран до "повної співпраці" щодо визначення причин трагедії.

"Ми очікуємо, що Іран діятиме прозоро, і ми вимагаємо, щоб Іран надіслав "чорні скриньки" до Києва чи Парижу", - заявив пан Шампань.

Він додав, що ще раз зв'язався з іранським колегою після того, як з'явилась офіційна заява про те, що Тегеран поки що не планує передавати пристрої.

Заяву міністра підтвердила й канадська рада з безпеки на транспорті (РБТ).

"Ми розуміємо, що бортові самописці, які часто називають "чорними скриньками", все ще в Ірані", - заявила організація.

РБТ додала, що готова надіслати слідчих до будь-якого місця, куди доставлять "чорні скриньки".

Цього тижня експерти РБТ приїздять до України, аби продовжити роботу з колегами з Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

"За інформацією РБТ, існує ймовірність, що голова розслідування з іранського боку також приїде до Києва", - додає Globe and Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!