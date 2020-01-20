Австралію накрили сильні дощі з градом, але пожежі тривають

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Регіони на сході Австралії, де останнім часом вирують пожежі, накрили сильні дощі. Проте влада каже, що до перемоги над вогняною стихією ще далеко.

Попри сильні зливи, у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія станом на понеділок досі вирують понад 80 пожеж.

Під шторм потрапили, зокрема, міста Мельбурн та Канберра. Місцями там випав град, розмір якого подекуди нагадував м'ячики для гольфу.

Град розбив вікна багатьох будинків і автівок. Лише у столиці Австралії до рятувальників надійшли сотні дзвінків.

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За прогнозами синоптиків, найближчим часом сильних штормів також варто очікувати у Сіднеї та Брісбені.

З вересня пожежі в Австралії призвели до смерті щонайменше 30 людей. Вогонь, що вирував на території площею 10 мільйонів гектарів, встиг зруйнувати понад 2 тисячі будинків.

Швидкому поширенню пожежу посприяли зміни клімату, які призвели до рекордно високих температур і засухи.

У понеділок прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс заявив, що дощі виявилися дуже корисними для боротьби з полум'ям, але водночас призвели й до деяких нових проблем - зокрема, спричинили зсув ґрунту на одній з автомобільних трас.

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"Нам потрібно лишатися пильними. Сьогодні 20 січня, і сезон пожеж ще далеко не завершився", - сказав пан Ендрюс.

У порівнянні з початком січня, коли у штаті Новий Південний Уельс, який постраждав від вогню найбільше, вирували понад 150 осередків пожеж, скоротилася вдвічі. Станом на неділю в регіоні зафіксували 69 пожеж.

Представники влади у розмові з BBC розповідали, що боротьба з полум'ям може тривати ще кілька місяців.

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"Ми поки що не досягли пікового етапу сезону пожеж у південних частинах Австралії. Історія вчить нас, що лютий - це дуже небезпечний місяць", - каже дослідник Річард Томпсон.

"Дощ важливий, але це не означає, що ми в безпеці", - додає він.

Влада Нового Південного Уельса попередила, що вже цього тижня можна очікувати на повернення високих температур і сильного вітру.

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