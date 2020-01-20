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Співробітники СБУ, Офісу генпрокурора та поліції провели спецоперацію в Херсонській області. Затримано колишнього помічника нардепа, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією та причетності до загибелі активістки Катерини Гандзюк, повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Під час спецоперації пройшли 35 обшуків, зокрема, у голови Херсонської облради Владислава Мангера та ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, а дев'ятьом громадянам повідомили про підозру.

"Особи, які підозрюються у нападі на Катерину Гандзюк, причетні й до вчинення інших тяжких злочинів. Колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань повідомлено про підозру. Він затриманий", - зазначають в СБУ.

В Офісі генпрокурора повідомили, що затриманий колишній помічник народного депутата вже обвинувачується у допомозі нападникам на Катерину Гандзюк сховатися від слідства. Його мають привезти до Києва найближчим часом.

"Слідство вважає, що він створив та очолив злочинну організацію, яка займалася організацією масових заворушень, залякуванням, побиттям людей та підпалами автомобілів мешканців Херсонщини для припинення їхньої громадської діяльності", - зазначають в Офісі генпрокурора.

За даними джерел Української правди та Інтерфаксу, затримано колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Офіс генпрокурора та СБУ не оприлюднюють прізвища затриманого. BBC News Україна звернулася за коментарем щодо прізвища затриманого до СБУ.

Офіс генпрокурора повідомляє, що також повідомлено про підозру людині, яку звинувачують в керівництві групою нападників на Катерину Гандзюк, і яка наразі перебуває в місцях позбавлення волі.

За даними джерел Української правди, йдеться про Сергія Торбіна, якого засудили у справі Гандзюк 2019 року.

Вбивство Гандзюк

31 липня 2018 року на херсонську активістку Катерину Гандзюк скоїли напад, обливши літром концентрованої сірчаної кислоти.

Від опіків у неї постраждало понад 30% поверхні тіла. 4 листопада 2018 року вона померла.

33-річна Катерина Гандзюк брала участь у Помаранчевій революції, Євромайдані в Херсоні, раніше працювала в громадських організаціях, а також Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області.

У 2014 році пані Гандзюк працювала у передвиборному штабі Володимира Миколаєнка, який був кандидатом в мери Херсону від партії "Батьківщина". Після перемоги на виборах, у 2015 році Миколаєнко вийшов з партії. Покинула "Батьківщину" і Катерина Гандзюк.

Копирайт изображения unian Image caption Катерину Гандзюк облили літром концентрованої сірчаної кислоти. Вона померла після трьох місців перебування у лікарні

До нападу активістка працювала у міській владі Херсону у якості виконуючої обов'язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, а також була радником мера міста Володимира Миколаєнка.

Друзі активістки звертають увагу, що у пані Гандзюк було два головних "напрямки", за якими вона мала принципових опонентів: це протидія "проросійським рухам" у Херсоні, а також боротьба з корупцією у регіоні.

Вона разом з іншими активістами активно виступала проти "проросійських сил" у регіоні, особливо під час спроб влаштувати так звану "російську весну" на півдні України у 2014 році.

Пані Гандзюк жорстко критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами у регіоні.

Вісім людей

У листопаді 2019 року СБУ провело круглий стіл, присвячений розслідуванню вбивства. Слідчі підтвердили, що замовник злочину був не один.

У справі про вбивство Катерини Гандзюк до кримінальної відповідальності притягнуті вісім осіб, повідомив журналістам Богдан Тиводар, начальник головного слідчого управління СБУ.

За його словами, йдеться про замовника, організатора, пособників, виконавців, причетних до обставин, що призвели до смерті Катерини Гандзюк.

П'ятеро з них, це так звана "група Торбіна", відбувають покарання у в'язниці. Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова до участі в замаху.

У червні 2019 року Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Копирайт изображения IVAN ANTYPENKO Image caption Сергій Торбін визнав свою провину в організації групи виконавців нападу на Катерину Гандзюк

При цьому слідчі СБУ розповіли, що під час розслідування провели перевірку на поліграфі, який показав, що метою так званої "групи Торбіна" був напад на Катю Гандзюк, а не її вбивство.

Ще одним фігурантом справи є помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його обвинувачують у приховуванні злочину. У СБУ повідомили, що досудове слідство у цій справі завершено, а обвинувальний акт передали до суду.

Організатори і замовники

Слідчі також розповіли, що СБУ разом з Інтерполом інтенсивно розшукує кримінального авторитета і колишнього засудженого Олексія Левіна, який на момент замаху був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького.

Пан Тиводар назвав Левіна одним з організаторів злочину.

Левін залишив Україну ще у серпні 2018 року. З'явилась інформація, що йому допомагали втекти працівники поліції, зараз ці дані перевіряють, заявив пан Тиводар.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Владислав Мангер заперечує свою причетність до нападу на Катерину Гандзюк. Він на свободі і далі працює головою Херсоньскої облради

"Ще один підозрюваний і слідство його розглядає, як організатора, так і замовника, це Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, якому у лютому цього року була пред'явлена відповідна підозра. Він був затриманий, заарештований. За рішенням суду Мангер вніс заставу у розмірі 2,4 млн гривень і на даний час знаходиться на волі", - розповів представник СБУ.

За його словами, у Мангера забрали паспорт і він не може залишити країну. При цьому у СБУ не виключють, що замовник був не один.

"Був замовник не один, скоріш за все були особи, які були обізнані про підготовку цього злочину. Ми продовжуємо працювати у напрямку, щоб пред'явити нові підозри", - заявив Тиводар.

Батько Катерини Гандзюк у інтерв'ю ВВС News Україна раніше розповідав, що після нападу його дочка неодноразово називала прізвища можливих замовників - Мангер, Рищук і Гордєєв.

Андрій Гордєєв - ексголова Херсонської обласної державної адміністрації, Євген Рищук - його колишній заступник. З них лише Мангер офіційно є фігурантом справи і має статус підозрюваного. Усі троє свою причетність до нападу на Гандзюк категорично заперечують.

П'ять кримінальних справ

Крім цього СБУ розслідують ще п'ять кримінальних справ, пов'язаних зі смертю Катерини Гандзюк. Одна з них стосується осіб, які можуть бути організаторами і замовниками вбивства Гандзюк.

Також розслідують справи про обставини, які передували нападу на Катерину Гандзюк - це підпал лісу, у якому Катерина Гандзюк звинувачувала місцеву владу, розкрадання бюджетних коштів.

"Катерина назвала всі конфліктні ситуації, де вона вважала, що могли бути замовлення. Такий ситуацій було 17", - заявив на круглому столі Віталій Маяков, заступник начальника головного слідчого управління СБУ. Ці конфлікти могли стати мотивом нападу на Катерину Гнадзюк.

Також є кримінальна справа щодо службової недбалості правоохоронців на початку розслідування нападу на Катерину Гандзюк, розповіли слідчі.

"Ми надіємось, що по цим провадженням, ми вийдемо на підозри", - сказав пан Тиводар.

Копирайт изображения unian Image caption В Україні проходили численні акції, де закликали розслідувати напад на Катю Гандзюк

Чому так довго?

Журналісти запитали у слідчих, чому так довго розслідується напад на Катерину Гандзюк, чи хтось заважав розслідуванню?

"Ніхто не заважав, - відповів пан Тиводар - Чому так довго? Перші три місяці розслідувала поліція, потім підключилися ми (СБУ - Ред.). Складний злочин, замовний. Замовні злочини розслідуються дуже важко. Обговорення, замовлення відбувається віч-на-віч. Вдалося розкрити безпосередньо виконавців. Торбін - організатор, Лєвін - організатор, Мангер - підозрюваний організатор і замовник, один із замовників. Але ми не опускаємо руки", - заявив пан Тиводар.

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