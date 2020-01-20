Криза через тризуб. Чому Україна вимагає вибачень від Британії?

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МЗС України вимагає вилучити тризуб з антиекстремістського посібника британської поліції.

"Очікуємо на офіційний коментар британського Форін Офісу (МЗС. - Ред.) та поліції. Виходимо з розуміння, що він буде оприлюднений незабаром. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо вилучити українську державну символіку з посібника", - йдеться у заяві МЗС.

У дипломатичному відомстві нагадують, що тризуб з'явився у Київській Русі та є одним із символів єдності українців.

"Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", - наголошують в МЗС.

У посольстві України в Лондоні від британських чиновників вимагають вибачень.

"Розміщення тризуба, передбаченого Конституцією національного символу та герба України, в посібнику з екстремізму, підготовленому поліцією для викладачів та медичного персоналу Великої Британії, викликає обурення. Немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з посібника та офіційно вибачитися", - йдеться у заяві посольства України у Британії.

Копирайт изображения Home Office Image caption У посібнику український тризуб опублікований на фотографії поряд з нацистськими символами

Раніше британські ЗМІ опублікували фотографії з британського антиектремістського посібника, де тризуб розмістили поряд з фотографіями свастик, татуювань символів військових структур Третього Рейху Адольфа Гітлера та напису 14/88, який є символом расистів та нацистів.

Як повідомляє журналістка ВВС Джорджіна Раннард, у п'ятницю Guardian повідомив про посібник, який видали для медичних працівників та вчителів. У ньому згадуються не тільки неонацисти, але й екологічні організації та рухи Greenpeace та Extinction Rebellion.

У неділю українські користувачі соцмереж помітили герб поруч із нацистською свастикою на сторінці "символів, що зазвичай асоціюються з верховенством білої раси".

Окрім того, до груп, які підтримують ідеї "білого супрематизму" у посібнику віднесений український батальйон "Азов".

Посібник, виданий у червні 2019 року, розробили для працівників держструктур, аби допомогти їм помітити ознаки екстремізму.

Їх закликають повідомляти в поліцію про "будь-які проблеми, виявлені за допомогою цього документа".

Заступник спеціального уповноваженого столичної поліції Дін Гайдон заявив BBC News, що посібник створили для того, щоб допомогти поліції "визначити та зрозуміти знаки та символи", але багато перелічених у посібнику груп насправді не представляють інтересу "у боротьбі з тероризмом".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У посібнику також згадана екологічна група Extinction Rebellion

Багато українців гнівно відреагували на появу національного символу у посібнику.

"Офіційний герб України також міститься у посібнику з екстремізму Великої Британії на тій же сторінці, що й нацистські татуювання та ін. Без коментарів", - написала Міра Брейфорд у Facebook.

"Схоже, кількість корисних ідіотів зросла у Британії після Brexit. По-перше, вони зображують Крим як російський на карті, тепер княжий тризуб є для них символом екстремізму", - написав інший користувач Facebook Євген Ковальчук.

"Цікаво, чи можу я зараз показати свій паспорт на прикордонному контролі у Великій Британії?", - жартує у соцмережі Наталія Тимошик.

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