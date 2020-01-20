Копирайт изображения Reuters Image caption Ракета-носій Falcon після відокремлення капсули перетворилася на вогняну кулю

Американська аерокосмічна компанія SpaceX успішно провела випробування рятувальної капсули на випадок, якщо під час запуску ракети-носія станеться аварія.

Під час випробувань в Космічному центрі імені Кеннеді політ ракети Falcon-9 навмисне перервали через 80 секунд після старту. Капсула з "астронавтами", розташована в головній частині ракети-носія, запустила власні двигуни і відлетіла на безпечну відстань від ракети-носія, що "зазнав аварії".

Потім капсула на парашутах успішно приводнилася в 30 км від узбережжя Флориди.

Зрозуміло, що живі люди не брали участь у цьому експерименті, єдиними пасажирами капсули Dragon були два манекени.

Ці випробування стали останнім важливим етапом для каліфорнійської компанії SpaceX перед тим, як американське космічне агентство NASA видасть їй сертифікат, який дозволяє доставити астронавтів на МКС вже цього року.

NASA раніше підписало контракти з SpaceX і аерокосмічним гігантом Boeing на доставку астронавтів на низьку орбіту.

Річ у тому, що після того, як в 2011 році завершилися польоти космічних човників ("спейс-шатлів"), жоден американський екіпаж не відправлявся на МКС з території США.

Бездоганна евакуація, яку продемонстрували глядачам в неділю, можливо, вже цього року змінить цю ситуацію.

SpaceX обіцяла, що маневр в космосі буде видовищним. Так і сталося.

Коли капсула Dragon увімкнула аварійні двигуни, ракета-носій Falcon втратила аеродинамічну стабільність, розвалилася на частини і вибухнула, перетворившись у величезну вогняну кулю.

Однак на той час капсула вже перебувала на безпечній відстані, продовжуючи підйом завдяки своїм потужним двигунам.

Копирайт изображения SPACEX Image caption Екіпажем рятувальної капсули були два манекена

Власні відеокамери капсули зареєстрували скидання сервісного модуля, після чого розкрилися спочатку два витяжних, а потім і чотири основних парашути.

Через дев'ять хвилин після запуску ракети Falcon, парашути плавно опустили капсулу у води Атлантичного океану.

Після цього почали працювати команди рятувальників SpaceX та ВПС США, які забрали капсулу і доставили її на узбережжя.

Виконавчий директор компанії Ілон Маск подякував усім, хто брав участь в експерименті і з гордістю розповів про досягнуті результати.

"На момент переривання польоту капсула Dragon більш ніж у два рази перевищувала швидкість звуку і досягла висоти у 40 км. Це вражаючі показники, адже Dragon в три рази перевищив висоту, на якій зазвичай літають пасажирські літаки", - повідомив він журналістам.

Важливість існування ефективної системи порятунку продемонстрував випадок з російським космонавтом Олексієм Овчініним та бортінженером NASA Ніком Хейгом, який стався в 2018 році.

Відбувався плановий політ на МКС, однак за понад дві хвилини після зльоту ракета-носій отримала пошкодження, і Овчінін з Хейгом залишилися живі лише тому, що їхня капсула теж мала систему порятунку і вчасно пішла від ракети-носія. Хоча космонавти відчули при цьому шестикратні перевантаження, вони без проблем приземлилися в Казахстані.

Можна згадати і сумний випадок 1986 року із космічним човником Challenger, у якого не було системи аварійного порятунку. Тоді всі семеро членів екіпажу загинули під час вибуху космічного апарату на 72-й секунді польоту.

"Повірте мені, людині, яка залишилася живою під час аварії ракети завдяки системі порятунку, я приймаю сьогоднішні випробування близько до серця. Тому дякую SpaceX і янголам-охоронцям з Військово-повітряних сил!", - написав у Twitter Нік Хейг, подивившись відео недільних випробувань.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аналіз польоту проводили адміністратор НАСА Джим Брайденстайн та директор SpaceX Ілон Маск (праворуч)

SpaceX та Boeing мали почати надавати послуги "таксі для астронавтів" ще у 2017 році. Однак обом компаніям довелося подолати чимало дуже непростих технічних проблем.

Наприклад, одна з капсул SpaceX у квітні минулого року вибухнула прямо на стартовому майданчику.

А у Boeing у грудні виникли проблеми з тестовим безпілотним польотом їхньої капсули Starliner на МКС.

Відразу після старту Starliner витратила забагато палива, і його не вистачило, аби вийти на потрібну орбіту.

Попри ці труднощі схоже, що і SpaceX, і Boeing у найближчі місяці зможуть здійснити свої перші пілотовані польоти.

Копирайт изображения SPACEX Image caption У складі першого екіпажу Dragon будуть астронавти-ветерани Даг Херлі (ліворуч) та Боб Бенкен

Першим екіпажем для Dragon NASA обрало ветеранів космічних човників Дага Херлі і Боба Бенкена. За словами Маска, їхню капсулу привезуть ​​на космодром імені Кеннеді найближчим часом і вже до липня підготують ​​до польоту.

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Однак за словами адміністратора NASA Джима Брайденстайна, час старту для Херлі і Бенкена залежатиме від того, скільки їм належить провести часу на МКС.

"Чи хочемо ми, щоб перший екіпаж летів на короткий термін, або ми хочемо, щоб це була тривала місія? Якщо це буде довгий політ, нам потрібно забезпечити додаткову підготовку екіпажу, щоб вони могли проводити на борту МКС роботу, яку ми спочатку не планували", - зазначив він.

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