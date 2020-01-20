Скандал через тризуб: Україна вимагає від Британії пояснень і вибачень - випуск новин
- 20 січня 2020
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У випуску 20 січня:
- Як тризуб потрапив до антиекстремістського посібника британської поліції? Київ вимагає пояснень і вибачень.
- Смертельний вірус у Китаї. Що відомо про загадкове захворювання.
- "Іншого варіанту не було": принц Гаррі розповів, чому він з Меган відходить від королівських справ.
- Як у Києві допомагають зігрітись тим, хто не має грошей на теплий одяг.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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