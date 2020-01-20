Скандал через тризуб: Україна вимагає від Британії пояснень і вибачень - випуск новин

  • 20 січня 2020

У випуску 20 січня:

  • Як тризуб потрапив до антиекстремістського посібника британської поліції? Київ вимагає пояснень і вибачень.
  • Смертельний вірус у Китаї. Що відомо про загадкове захворювання.
  • "Іншого варіанту не було": принц Гаррі розповів, чому він з Меган відходить від королівських справ.
  • Як у Києві допомагають зігрітись тим, хто не має грошей на теплий одяг.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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