У випуску 20 січня:

Як тризуб потрапив до антиекстремістського посібника британської поліції? Київ вимагає пояснень і вибачень.

Смертельний вірус у Китаї. Що відомо про загадкове захворювання.

"Іншого варіанту не було": принц Гаррі розповів, чому він з Меган відходить від королівських справ.

Як у Києві допомагають зігрітись тим, хто не має грошей на теплий одяг.

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