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У Китаї зафіксували вже четверту смерть, яку пов'язують із новим вірусом. Ним вже заразилися щонайменше дві сотні людей. За деякими оцінками - понад 1700.

Китайська влада підтвердила, що вірус, про який йде мова, може передаватися від людини до людини, хоча раніше це заперечувала.

Національна комісія з питань охорони здоров'я КНР повідомила, що принаймні два випадки заражень сталися саме таким чином.

Станом на вівторок, кількість заражених новим вірусом у Китаї лише за офіційними даними складає 218 людей.

Водночас деякі західні експерти не виключають, що реальна кількість інфікованих може бути значно вищою за офіційні цифри й сягає 1700 людей.

Новий вірус викликає розвиток пневмонії. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і утруднене дихання.

Копирайт изображения AFP Image caption Ринок в Ухані, з яким пов'язують поширення вірусу, наразі закрито

Спалах пов'язують із ринком морепродуктів в Ухані, де також продавали живих тварин - саме від них могли заразитися люди, припускають фахівці.

За попередніми даними, усі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей. Окрім Китаю, підтверджені також кілька випадків зараження у Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Вірус вперше виявили у грудні минулого року.

Влада КНР стурбована тим, що напередодні Китайського нового року, який цьогоріч припадає на 25 січня, мільйони китайців подорожуватимуть країною, що може збільшити шанси на розповсюдження вірусу.

На середу, 22 січня, заплановане термінове засідання комітету експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Вони обговорюватимуть, зокрема, чи може новий тип коронавірусу становити загрозу міжнародній безпеці.

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