Боротьба з раком: нова знахідка може допомогти в лікуванні всіх видів хвороби

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Відкриття команди науковців з Університету Кардіффа може дозволити медиками "налаштовувати" імунну систему людини проти ракових клітин. Дослідники кажуть, що потенційно це може відкрити шлях до створення універсальних ліків проти раку.

Цей метод поки що не випробували клінічно, проте вчені переконані, що в нього є величезний потенціал. Короткий опис їхньої роботи оприлюднений в журналі Nature Immunology.

Дослідження полягало у пошуку незвичайних способів, якими імунна система бореться з раковими пухлинами.

Вченим вдалося виявити особливий вид Т-лімфоциту - клітини, яка в організмі людини відповідає за імунну реакцію.

Виявлена дослідниками клітина, на відміну від інших, здатна протидіяти різним видам загроз.

"Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що це можливо", - сказав у розмові з BBC дослідник Генрі Сівелл.

Як це працює

На поверхні Т-лімфоцитів (або Т-клітин) є хімічні рецептори, за допомогою яких вони виявляють антигени, небезпечні для організму.

Команді вчених вдалося віднайти спосіб змусити виявлені ними Т-лімфоцити атакувати широкий спектр ракових клітин.

Метод випробували на клітинах раку легенів, крові, кишківника, молочної залози, простати, яєчників і шийки матки. Лімфоцит знищував ракові клітини й не чіпав здорові.

Як саме Т-лімфоцит відрізняє ракові клітини від здорових, поки що незрозуміло. Його рецептор взаємодіє з молекулою під назвою MR1, яка є на поверхні кожної клітини людського організму.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Т-лімфоцит атакує ракову клітину (ілюстрація)

Вважається, що ракові клітини "використовують" MR1 для маскування від імунної системи. Проте виявлений вченими Т-лімфоцит, вважають дослідники, може отримувати від MR1 сигнал про те, що метаболізм клітини порушений, і це клітина пухлини.

"Ми першими описали Т-клітину, що виявляє у ракових клітинах MR1. Раніше цього ніхто не робив", - каже дослідник Гаррі Долтон.

Це не перше дослідження такого роду. Експерименти з "налаштування" імунної системи проти раку тривають достатньо давно.

Найвідоміший із них - CAR-T. Цей засіб проти лейкемії перепрограмовує імунну систему для протидії цьому виду раку. У випадку з CAR-T Т-лімфоцити генетично перепрограмовують на те, аби вони знаходили і знищували ракові клітини.

Після цього модифіковані лімфоцити повертають в тіло пацієнта, де їх кількість збільшується після кожного зіткнення з раковими клітинами.

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