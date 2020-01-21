Тисячі близнюків на стадіоні. На Шрі-Ланці спробували встановити світовий рекорд

  • 21 січня 2020

На Шрі-Ланці спробували встановити світовий рекорд, зібравши в одному місці величезну кількість близнюків. Але спроба, судячи з усього, провалилася: на захід прийшло аж занадто багато людей.

Організатори закликали близнюків, що мешкають на Шрі-Ланці, зібратися на стадіоні у місті Коломбо, щоб побити попередній світовий рекорд, встановлений ще у 1999 році на Тайвані.

Тоді в одному місці зібралися 3 961 пар близнюків, 37 трієнь і чотири четверні.

У понеділок, 20 січня, на стадіон у Коломбо почали стікатися люди - до такого напливу близнюків організатори виявилися не готові.

Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения Reuters
Presentational white space
Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения Reuters
Presentational white space

Велика кількість учасників призвела до черг, які могли завадити дотриманню суворих правил, потрібних для встановлення світового рекорду.

Кожну пару близнюків мали зареєструвати, звірити їхні свідоцтва про народження і сфотографувати. Подекуди весь процес займав по п'ять хвилин.

Організатори планували зібрати на стадіоні 5 тисяч пар близнюків, але чи вдалося це - досі залишається питанням.

Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения AFP
Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения Reuters
Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения EPA
Presentational white space

Через великі черги і дещо хаотичну ситуацію на заході не зрозуміло, чи були дотримані всі правила Книги рекордів Гіннеса, визнають організатори.

Висновок комісії щодо того, чи визнають захід на Шрі-Ланці світовим рекордом, буде оприлюднений через два тижні.

Організатори вже заявили: якщо рекорд все ж не визнають, то влаштують ще один аналогічний захід.

Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения Reuters
Presentational white space
Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения Reuters
Presentational white space
Presentational white space
Близнюки Копирайт изображения AFP
Presentational white space

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