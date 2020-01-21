Тисячі близнюків на стадіоні. На Шрі-Ланці спробували встановити світовий рекорд

На Шрі-Ланці спробували встановити світовий рекорд, зібравши в одному місці величезну кількість близнюків. Але спроба, судячи з усього, провалилася: на захід прийшло аж занадто багато людей.

Організатори закликали близнюків, що мешкають на Шрі-Ланці, зібратися на стадіоні у місті Коломбо, щоб побити попередній світовий рекорд, встановлений ще у 1999 році на Тайвані.

Тоді в одному місці зібралися 3 961 пар близнюків, 37 трієнь і чотири четверні.

У понеділок, 20 січня, на стадіон у Коломбо почали стікатися люди - до такого напливу близнюків організатори виявилися не готові.

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Велика кількість учасників призвела до черг, які могли завадити дотриманню суворих правил, потрібних для встановлення світового рекорду.

Кожну пару близнюків мали зареєструвати, звірити їхні свідоцтва про народження і сфотографувати. Подекуди весь процес займав по п'ять хвилин.

Організатори планували зібрати на стадіоні 5 тисяч пар близнюків, але чи вдалося це - досі залишається питанням.

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Через великі черги і дещо хаотичну ситуацію на заході не зрозуміло, чи були дотримані всі правила Книги рекордів Гіннеса, визнають організатори.

Висновок комісії щодо того, чи визнають захід на Шрі-Ланці світовим рекордом, буде оприлюднений через два тижні.

Організатори вже заявили: якщо рекорд все ж не визнають, то влаштують ще один аналогічний захід.

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Копирайт изображения Reuters

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