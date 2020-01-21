Псевдонауковець вмовляв жінок бити себе струмом. Вони думали, це для досліджень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловік прикидався вченим, якому потрібно перевірити чутливість жінок до болю

IT-спеціаліст із Баварії видавав себе за університетського професора, щоб переконати жінок бити себе електрострумом - нібито для досліджень. Німецький суд визнав чоловіка винним у 13 замахах на вбивство і засудив його до 11 років тюрми.

30-річний Девід Г. з Вюрцбурга спілкувався зі своїми жертвами через Skype. Видаючи себе за професора Мюнхенського університету на ім'я Крістіан Фогель, він відповідав на оголошення жінок, що шукали роботу.

Він обіцяв їм суми від 1000 до 1500 (за деякими даними, до 3000) євро за участь у дослідженні на тему чутливості до болю.

Проте, запевняв він своїх жертв, перед участю в дослідженні необхідно перевірити больовий поріг - для цього він вимагав у жінок перед веб-камерою пропустити через себе електрострум напругою 230 вольтів.

Слідуючи його інструкціям, кожна жертва збирала невеликий електричний ланцюг з двох металевих ложок, дроту, іноді цвяхів, і під'єднувала його до розетки.

Псевдопрофесор спостерігав за процесом у Skype, а під кінець наказував жінкам прикладати ложки до скронь, в окремих випадках - до стоп.

Поліція знайшла в його комп'ютері близько 200 файлів з такими відеозаписами.

Сотні жертв і сексуальне задоволення

"Пощастило, що ніхто не помер", - заявив під час судового засідання один із експертів.

Серед жертв чоловіка були й неповнолітні. Наймолодшій із них на момент спілкування з псевдонауковцем було 13 років. Загалом за п'ять років від його дій постраждали близько 120 жінок.

Одну з них після удару струмом госпіталізували, вона розповіла лікарям про те, що сталося. Ті повідомили в поліцію - "професора" арештували в нього вдома.

Серед файлів на його комп'ютері знайшли близько 200 відеозаписів з жінками, що переживають больовий шок від удару струмом.

На думку прокурорів, головним мотивом вчинків чоловіка було те, що він отримував від споглядання за процесом сексуальне задоволення.

88 жертв вдалося ідентифікувати, але до суду дійшло тільки 22 епізоди. У обвинувальному висновку суддя врахував 13 випадків. Слідчі вважають що це лише верхівка айсбергу - насправді жертв було набагато більше.

Одна з постраждалих розповіла в суді, що їй були потрібні гроші, і коли після публікації оголошення на eBay з нею зв'язався "вчений", вона йому просто повірила.

Аргументи адвокатів "професора"

Адвокати обвинуваченого будували захист на тому, що їхній клієнт не мав наміру когось вбивати: нібито він навіть попереджав жінок про небезпеку, радив їм використовувати ложки з дерев'яними ручками і не торкатися металевих елементів, під'єднаних до електромережі.

Деяким жінкам під час "експерименту" допомагали їхні партнери, в одному з випадків це робив батько дівчини.

До того ж, запевняли адвокати, кожна дівчина в будь-який момент могла сказати "ні" та повинна була усвідомлювати всі ризики.

Захисники підсудного також вказували на існування у нього діагнозу аутичного спектра, через який він відчував труднощі в реальному спілкуванні з людьми.

Очікуючи судового вироку, чоловік був направлений на психіатричне лікування.

Суддя підкреслив, що під загрозою перебувало життя і здоров'я потерпілих: вимагаючи від них проводити струм через скроні, чоловік ставив під загрозу роботу мозку.

Зрештою Девіда Г. визнали винним у 13 замахах на вбивство, а також у завданні серйозних тілесних ушкоджень, шахрайстві та вторгненні в приватне життя. Його засудили до 11 років позбавлення волі.

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