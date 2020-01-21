Імпічмент Трампа через Україну: подробиці справи. Випуск новин.

У випуску:

Суд у справі про імпічмент Трампа: у Сенаті США розпочалися слухання.

Смерті протестувальників в Іраку: за що гинуть демонстранти?

Усе через холод: чому в Індії вимирають яки?

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