Імпічмент Трампа через Україну: подробиці справи. Випуск новин.

  • 21 січня 2020

У випуску:

  • Суд у справі про імпічмент Трампа: у Сенаті США розпочалися слухання.
  • Смерті протестувальників в Іраку: за що гинуть демонстранти?
  • Усе через холод: чому в Індії вимирають яки?

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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