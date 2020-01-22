Цікава робота: тисячі хочуть наглядати за безлюдним островом

Копирайт изображения Lesley Kehoe Image caption Грейт-Бласкет - головний острів архепілагу Бласкет на заході Ірландії

Ірландській парі прийшло вже майже 23 тисячі відповідей від охочих отримати річну роботу в їхньому кафе на острові архіпелагу Бласкет на заході країни.

Еліс Гейс та Біллі О'Коннор опублікували оголошення з вакансією в своїх соцмережах і були вражені величезним інтересом з різних куточків світу.

Робота полягає в тому, щоб жити на малонаселеному острові, вести справи в невеликому кафе і стежити за трьома котеджами з квітня по жовтень.

Успішним кандидатам доведеться пів року жити в досить скромних умовах далеко від гучних великих міст.

Копирайт изображения RTÉ Image caption За словами Еліс Гейс та Біллі О'Коннор, відгуки на вакансію прийшли з різних країн світу

Роботодавці розповіли ірландському телеканалу RTÉ, що відгуки на вакансію прийшли, зокрема, з Ірану, Фінляндії, Мексики та Аргентини.

"Наша електронна пошта переповнена, а телефони дзвонять безперервно. Ми не можемо в це повірити. Минулого тижня був високий інтерес, а в останні кілька днів взагалі твориться якесь божевілля", - поділилися Еліс Гейс і Біллі О'Коннор.

Пропустити Twitter допис , автор: @gbisland We are beyond overwhelmed at the response for the job post.

Posting the advert last year, we were concerned we would not find ANYONE.

We have received over 23,000 applications.

If only we could get everyone who applied to stay for one night , we’d be fully booked for.. — Great Blasket Island (@gbisland) 19 січня 2020 р.

"Нас просто накрило від відгуків на вакансію, - написали вони у Twitter. - Коли ми його публікували в минулому році, ми хвилювалися, що не знайдемо нікого. Ми отримали 23 тисячі відгуків".

Без благ цивілізації

У минулому році пара зробила те ж саме, роботу отримали Леслі Кехо та її молодий чоловік Гордон Бонд. Вони жили і працювали на острові з квітня по жовтень 2019 року.

Копирайт изображения Lesley Kehoe Image caption У минулому році роботу отримали Леслі Кехо і Гордон Бонд, які розповіли світу про острів через соцмережі

В інтерв'ю ВВС Леслі Кехо поділилася, що безтурботне життя на острові стало для них "власною версією нормального життя", попри відсутність багатьох благ цивілізації.

Наприклад, замість душа вони обливалися водою з гірського струмка. "Найшвидший душ у вашому житті і точно самий підбадьорливий", - зазначила дівчина.

"Ми були єдиними постійними жителями на острові. Решта людей приїжджали на кілька днів, ну максимум на тиждень", - додала вона.

За словами пари, життя в ізоляції стало хорошим випробуванням на міцність для їхніх відносин.

Копирайт изображения Lesley Kehoe Image caption Туристи приїжджають на острів на кілька днів, максимум - на тиждень

Нинішня вакансія відкрита також для закоханих пар або кращих друзів. Як радить попередня тимчасова господиня острова, "з собою потрібно взяти ту людину, з якою ти ладнаєш краще всіх на Землі".

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