Цікава робота: тисячі хочуть наглядати за безлюдним островом

  • 22 січня 2020
Great Blasket Island Копирайт изображения Lesley Kehoe
Image caption Грейт-Бласкет - головний острів архепілагу Бласкет на заході Ірландії

Ірландській парі прийшло вже майже 23 тисячі відповідей від охочих отримати річну роботу в їхньому кафе на острові архіпелагу Бласкет на заході країни.

Еліс Гейс та Біллі О'Коннор опублікували оголошення з вакансією в своїх соцмережах і були вражені величезним інтересом з різних куточків світу.

Робота полягає в тому, щоб жити на малонаселеному острові, вести справи в невеликому кафе і стежити за трьома котеджами з квітня по жовтень.

Успішним кандидатам доведеться пів року жити в досить скромних умовах далеко від гучних великих міст.

Копирайт изображения RTÉ
Image caption За словами Еліс Гейс та Біллі О'Коннор, відгуки на вакансію прийшли з різних країн світу

Роботодавці розповіли ірландському телеканалу RTÉ, що відгуки на вакансію прийшли, зокрема, з Ірану, Фінляндії, Мексики та Аргентини.

"Наша електронна пошта переповнена, а телефони дзвонять безперервно. Ми не можемо в це повірити. Минулого тижня був високий інтерес, а в останні кілька днів взагалі твориться якесь божевілля", - поділилися Еліс Гейс і Біллі О'Коннор.

"Нас просто накрило від відгуків на вакансію, - написали вони у Twitter. - Коли ми його публікували в минулому році, ми хвилювалися, що не знайдемо нікого. Ми отримали 23 тисячі відгуків".

Без благ цивілізації

У минулому році пара зробила те ж саме, роботу отримали Леслі Кехо та її молодий чоловік Гордон Бонд. Вони жили і працювали на острові з квітня по жовтень 2019 року.

Копирайт изображения Lesley Kehoe
Image caption У минулому році роботу отримали Леслі Кехо і Гордон Бонд, які розповіли світу про острів через соцмережі

В інтерв'ю ВВС Леслі Кехо поділилася, що безтурботне життя на острові стало для них "власною версією нормального життя", попри відсутність багатьох благ цивілізації.

Наприклад, замість душа вони обливалися водою з гірського струмка. "Найшвидший душ у вашому житті і точно самий підбадьорливий", - зазначила дівчина.

"Ми були єдиними постійними жителями на острові. Решта людей приїжджали на кілька днів, ну максимум на тиждень", - додала вона.

За словами пари, життя в ізоляції стало хорошим випробуванням на міцність для їхніх відносин.

Копирайт изображения Lesley Kehoe
Image caption Туристи приїжджають на острів на кілька днів, максимум - на тиждень

Нинішня вакансія відкрита також для закоханих пар або кращих друзів. Як радить попередня тимчасова господиня острова, "з собою потрібно взяти ту людину, з якою ти ладнаєш краще всіх на Землі".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему