Копирайт изображения INTERNATIONAL SPACE STATION Image caption Знімок місцевості Яррабубба, де знайшли кратер, зроблений з Міжнародної космічної станції

Найстаріший у світі кратер астероїда лежить в Австралії, встановили вчені. На їхню думку, це відкриття може пояснити, як на планеті закінчилася Перша льодовикова епоха, також відома як Гуронське зледеніння.

Дослідники стверджують, що астероїд впав у місцевість Яррабубба в Західній Австралії приблизно 2,2 мільярда років тому.

До такого висновку вчені дійшли внаслідок аналізу мінералів, виявлених у гірських породах у цій місцевості.

Вчені називають відкриття захоплюючим, оскільки воно може пояснити потепління в ту епоху.

Дослідження Університету Кертіна опублікував журнал Nature Communications в середу.

Як це визначили?

Кратер знайшли у пустельній місцевості на заході Австралії ще 1979 року, але геологи раніше не аналізували вік цієї знахідки.

Через мільярди років ерозії кратер вже є важко помітним для людського ока. Проте вченим вдалося встановити, що він мав 70 км у діаметрі.

"Пейзаж насправді дуже рівний, тому що він (кратер. - Ред.) такий старий, але скелі там виразні", - зазначив ВВС дослідник кратеру професор Кріс Кіркланд.

Щоб визначити, коли астероїд впав на Землю, команда науковців дослідила крихітні кристали циркону та монациту в скелях, на які вплинув удар астероїду.

За словами професора Кіркланда, їх тепер можна використовувати як "деревні кільця".

Ці кристали містять невелику кількість урану. Оскільки уран послідовно розпадається на свинець, дослідники змогли підрахувати за допомогою уран-свинцевого методу, скільки часу минуло від падіння астероїду.

Копирайт изображения CURTIN UNIVERSITY Image caption Кристал циркону, який використовували для визначення дати падіння астероїду в Яррабубба

Кратер в Австралії принаймні на 200 мільйонів років старший за відомий кратер Вредефорт у Південній Африці, включений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Нас зацікавив цей район, тому що західноавстралійський ландшафт дуже старий, але ми не очікували, що [кратер] буде настільки старим", - розповів професор Кіркланд.

"Абсолютно можливо, що там є старший кратер, який просто чекає, коли його виявлять. Але складність полягає в пошуку поверхні, перш ніж на неї подіє ерозія і ви втратите цю ранню сторінку історії Землі", - пояснив науковець.

Чи міг цей астероїд припинити Першу льодовикову епоху?

На думку дослідників, виявлення часу удару може пояснити, чому на планеті сталося потепління приблизно 2,2 млрд років тому.

Вчені вважають, що планета на той час значною мірою була вкрита кригою. У якийсь момент вона почала танути і планета почала швидко нагріватися.

"Вік (кратера. - Ред.) досить точно відповідає закінченню потенційного глобального льодовикового періоду", - зазначає професор Кіркланд.

"Отже, вплив (астероїда. - Ред.), можливо, суттєво змінив наш планетарний клімат".

Використовуючи комп'ютерне моделювання, команда підрахувала, що астероїд пробив кілометровий крижаний покрив Землі. В атмосферу могла потрапити величезна кількість водяної пари, парникових газів.

Це могло допомогти потеплінню планети в Протерозойську еру - етап, коли кисень щойно з'явився в атмосфері, а складні форми життя ще не були поширеними.

Копирайт изображения TIMMONS ERICKSON Image caption Вид на кратер зі скелі Барлангі

Водночас інша теорія причини потепління в ту епоху полягає в тому, що великі виверження вулканів могли виштовхнути велику кількість вуглекислого газу в атмосферу.

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