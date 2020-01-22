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Помер Террі Джонс, актор британського скетч-шоу "Монті Пайтон", повідомив його агент.

Йому було 77 років.

Родичі пана Джонса повідомили, він помер після тривалої хвороби. У Террі Джонса була рідкісна форма деменції.

"Ми втратили добру, веселу, товариську, творчу та справді люблячу людину, чия безкомпромісна індивідуальність, невблаганний інтелект та надзвичайний гумор дарували насолоду незліченним мільйонам шість десятиліть", - йдеться в повідомленні родини.

Родичі Террі Джонса сподіваються, що його робота з "Монті Пайтон", а також книги, фільми, телепрограми, вірші та інші твори "будуть жити завжди".

Майкл Пелін з комік-гурту "Монті Пайтон" називає Джонса "одним з найсмішніших письменників-виконавців свого покоління".

"Террі був одним з моїх найближчих, найцінніших друзів. Він був добрим,чесним, готовий допомогти і прихильний до того, щоби жити на повну", - розповів актор.

"Монті Пайтон" — це комік-гурт з Великої Британії, колективне ім'я авторів комедійного шоу "Літаючий Цирк Монті Пайтона", британського телевізійного комедійного скетч-шоу.

Вперше вийшло в ефір у 1969 році. Усього показали 45 серій шоу.

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