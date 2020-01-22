"Голодні ігри": скоро вийде продовження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акторка Дженіфер Лоуренс разом з Дональдом Сазерлендом

Новий роман "Голодні ігри", присвячений передісторії президента-негідника Сноу, вийде у травні.

Книжкова серія Сюзанни Коллінз — це сага про повстання й опір у державі Панем, деспотичній версії Америки.

Трилогія американської письменниці була успішно екранізована. Дженніфер Лоуренс зіграла у фільмі Катніс.

У приквелі, "Баладі про співочих пташок і змій", йтиметься про молодого Сноу, якого у старшому віці зіграв Дональд Сазерленд.

Нова книга переносить читача за 64 роки до подій "Голодних ігор" і детально описує "Темні дні", що призвели до невдалого повстання в Панемі.

Перший уривок, опублікований на сайті Entertainment Weekly, зображає Коріолануса Сноу милим студентом університету, який народився з привілеєм.

"Світ все ще вважав Коріолана багатим, але його єдиною справжньою валютою був шарм, який він випромінював, - йдеться у фрагменті. - Обличчя світилися, коли він привітно вітався з учнями та вчителями, розпитуючи про членів сім'ї, кидаючи компліменти тут і там".

У соцмережах "Голодних ігор" опубліковані фото молодого Сноу, який згодом стає жорстоким тираном, із підписом: "Зустрічайте вашого нового героя!"

Деякі фанати серіалу не задоволені таким "олюдненням" тирана-убивці.

"Ми повинні припинити тенденцію гуманізації тих, хто зневажає усіх навколо", - пише один шанувальник у Twitter.

Утім, інші називають таку ідею цікавою.

"В історіях немає ні хороших, ні поганих хлопців", - написав інший користувач Twitter.

"Голодні ігри" стали символом боротьби за свободу для багатьох людей у світі.

На початку січня мітингувальники, які протестували проти уряду Таїланду, показували салют трьома пальцями — жест, який фігурував у серії "Голодних ігор", щоб передати єдність у боротьбі.

Копирайт изображения AFP

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