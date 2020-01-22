Смертельний вірус: "Не їдьте в Ухань"

Копирайт изображения Getty Images

Влада Китаю закликає людей скасувати поїздки в місто та з міста Ухань, яке є епіцентром нового вірусу. Від нього вже померло 17 людей, а тисячі могли захворіти.

Мешканцям майже 9 мільйонного міста також радять уникати натовпу та скупчення людей.

Новий вірус поширився за межі Китаю. Його зафіксували в США, Японії, Таїланді та Південній Кореї.

Джерелом походження вірусу, на думку посадовців, став ринок в Ухані, де продавали морепродукти і диких тварин.

МЗС України радить українцям не відвідувати регіон поширення цього коронавірусу в Китаї.

На даний момент підтвердили 440 випадків зараження вірусом.

Кількість смертельних випадків від вірусу у середу зросла вдвічі.

"Головне - не їдьте в Ухань. А тих, хто там перебуває, закликаю не виїжджати з міста", - сказав заступник голови державного комітету КНР з охорони здоров'я Лі Бінь.

Чиновники переконані, що вірус поширився з ринку, де незаконно торгували дикими тваринами. Ймовірно, носієм вірусу була тварина, а потім він перейшов до людини.

Що це за вірус?

Вірус, який отримав назву 2019-nCoV, здебільшого передається повітряно-крапельним шляхом. Він вражає ніс, пазухи або верхню частину горла, а також викликає розвиток пневмонії.

Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і ускладнене дихання.

"Хоча шляхи передачі вірусу ще треба точно визначити, існує ймовірність, що він може мутувати. Також є ризик подальшого поширення епідемії", - розповів Лі Бінь.

Понад дві тисячі людей контактували з хворими. Окрім того в Уханю щонайменше 15 медиків заразилися вірусом від пацієнтів.

Поширення вірусу

Окрім Китаю, вже підтверджені три випадки зараження в Таїланді, один у США, по одному в Японії та Південній Кореї.

Про два випадки зараження повідомила також влада Гонконгу.

У середу в місті Макао підтвердили випадок зараження. Вірус виявили у жінки, яка у справах приїхала з Уханю.

Влада Китаю боїться, що вірус може поширюватися швидше через Китайський новий рік, який цьогоріч припадає на 25 січня. У цей час мільйони китайців подорожуватимуть країною та виїжджатимуть закордон.

Міжнародний аеропорт Ухань щорічно обслуговує 19 мільйонів пасажирів, з яких 3 400 щодня подорожують до інших країн.

Перевірка в аеропортах

Через вірус Сінгапур та Гонконг ввели додаткові заходи контролю для туристів. У США також оголосили про подібні заходи в трьох великих аеропортах країни — Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

В Австралії чоловіка, який приїхав з Уханю помістили до ізолятора, він здає аналізи.

Копирайт изображения Getty Images

Британія запровадила також додаткові заходи безпеки до рейсів, які прибуватимуть з Уханю до лондонського аеропорту Гітроу.

Кожен рейс з КНР зустрічатиме медична бригада, пасажирам роздаватимуть брошурки з інформацією про вірус, а літаки приземлятимуться в ізольованій частині аеропорту.

Як готуються в Україні

Центр громадського здоров'я МОЗ України 21 січня повідомив прикордонну службу України про ситуацію з коронавірусом в Китаї та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Медики дали універсальні рекомендації: уникати контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції, частіше мити руки та уникати контакту з тваринами на фермах.

У Прикордонній службі Україні точних цифр подорожей українців до Китаю та китайців до України за 2019 рік ще не мають, проте в 2017 та 2018 роках близько 24 тисяч українців подорожували до Китаю.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не їздити в Ухань, а при плануванні подорожі в КНР уточнювати актуальну епідеміологічної ситуації в регіоні відвідування.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!