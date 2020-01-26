"Загрозлива ситуація" з коронавірусом: 2000 інфікованих, поширення прискорюється
Голова КНР Сі Цзіньпін скликав спеціальну урядову нараду, на якій заявив, що поширення смертельно небезпечного коронавірусу прискорюється. Кількість жертв сягнула 56, а інфікованих - майже 2000.
Сі Цзіньпін заявив, що країна опинилася у "загрозливій ситуації".
- Коронавірус: що відомо про спалах смертельного захворювання
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
- Новий смертельний вірус з Китаю. Чи загрожує він Україні?
У Пекіні та Шанхаї місцева влада звернулася до громадян, які приїжджають з уражених вірусом районів, із закликом добровільно відмовитися від відвідування публічних місць протягом 14 діб.
У ніч на суботу Китай зустрічав Новий рік, проте багато святкових заходів скасували через спалах коронавірусу 2019-nCoV.
Переважна більшість випадків захворювання і усі смертельні випадки були в Китаї, але вірус також виявили у Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Непалі, Австралії, Франції та Сполучених Штатах. Найбільше випадків зараження - в провінції Хубей і її адміністративному центрі Ухані.
США оголосили, що співробітників консульства в Ухані евакуюють спеціальним рейсом у вівторок.
Державний департамент також заявив, що американці, які перебувають у місті, також зможуть сісти на рейс до Сан-Франциско.
Тим часом дослідники із Великої Британії попереджають про реальну можливість того, що Китай не зможе стримувати вірус.
У кількох постраждалих містах встановили обмеження на подорожі. Від неділі у центральних районах Уханя заборонені приватні авто.
Протягом декількох тижнів у місті також мають побудувати другу лікарню швидкої допомоги для лікування 1300 нових пацієнтів, повідомляє державна газета People Daily. Роботи над першою такою лікарнею на 1000 ліжок вже розпочали.
В провінцію Хубей, де знаходиться Ухань, також направили спеціалізовані військові медичні бригади.
Державне телебачення із посиланням на асоціацію індустрії туризму повідомило, що з понеділка у країні припинять усі вильоти за кордон організованих туристичних груп.
Вірус у світі
За межами КНР випадки зараження підтвердили у США, Європі та Австралії.
Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бюзен повідомила в п'ятницю ввечері, що один випадок захворювання виявили в Бордо, а другий - в районі Парижа.
За її словами, чоловік, якого госпіталізували в Бордо - має китайське походження і відвідував Ухань. Про другий випадок захворювання відомо лише, що пацієнт теж їздив до Китаю і зараз знаходиться в одній з лікарень Парижа.
У суботу влада Австралії підтвердила перший випадок коронавірусу в цій країні. У лікарні в Мельбурні в стабільному стані перебуває приїжджий з Китаю, який відвідав місто Ухань, де почався спалах, і 19 січня прилетів до Австралії.
Малайзія у суботу підтвердила три випадки коронавірусної інфекції. Усі троє хворих - громадяни Китаю, родичі чоловіка, у якого діагностували вірус в Сінгапурі. Це його 65-річна дружина та двоє їхніх онуків.
Американські центри з контролю і профілактики захворювань підтвердили, що у США зафіксували два випадки захворювання на коронавірус: у Чикаго і Вашингтоні. Один з пацієнтів повернувся до Чикаго з Уханю 13 січня, іншого госпіталізували у Вашингтоні. Всього розслідують 63 можливих випадків захворювання у 22 штатах.
У неділю в Канаді заявили про перший ймовірний випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який 22 січня повернувся з Уханя. Хворого госпіталізували у стабільному стані, членів його сім'ї ізолювали.
Заразилися вірусом 2019-nCoV є також в Японії, Тайвані, Таїланді, Південній Кореї, Сінгапурі та В'єтнамі.
Всесвітня організація охорони здоров'я не стала оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію у зв'язку з вірусом, почасти через те, що за межами Китаю підтверджених випадків зараження поки що небагато.
Ситуація, втім, ще може перетворитися на екстрену, каже експерт ВООЗ.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!