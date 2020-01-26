"Загрозлива ситуація" з коронавірусом: 2000 інфікованих, поширення прискорюється

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Голова КНР Сі Цзіньпін скликав спеціальну урядову нараду, на якій заявив, що поширення смертельно небезпечного коронавірусу прискорюється. Кількість жертв сягнула 56, а інфікованих - майже 2000.

Сі Цзіньпін заявив, що країна опинилася у "загрозливій ситуації".

У Пекіні та Шанхаї місцева влада звернулася до громадян, які приїжджають з уражених вірусом районів, із закликом добровільно відмовитися від відвідування публічних місць протягом 14 діб.

Копирайт изображения AFP Image caption Співробітники екстрених служб Китаю перевіряють мільйони людей, які повертаються додому на Новий рік

У ніч на суботу Китай зустрічав Новий рік, проте багато святкових заходів скасували через спалах коронавірусу 2019-nCoV.

Переважна більшість випадків захворювання і усі смертельні випадки були в Китаї, але вірус також виявили у Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Непалі, Австралії, Франції та Сполучених Штатах. Найбільше випадків зараження - в провінції Хубей і її адміністративному центрі Ухані.

США оголосили, що співробітників консульства в Ухані евакуюють спеціальним рейсом у вівторок.

Державний департамент також заявив, що американці, які перебувають у місті, також зможуть сісти на рейс до Сан-Франциско.

Копирайт изображения AFP Image caption У лікарнях Уханя зростають черги

Тим часом дослідники із Великої Британії попереджають про реальну можливість того, що Китай не зможе стримувати вірус.

У кількох постраждалих містах встановили обмеження на подорожі. Від неділі у центральних районах Уханя заборонені приватні авто.

Протягом декількох тижнів у місті також мають побудувати другу лікарню швидкої допомоги для лікування 1300 нових пацієнтів, повідомляє державна газета People Daily. Роботи над першою такою лікарнею на 1000 ліжок вже розпочали.

Копирайт изображения AFP Image caption Екстрене будівництво лікарні

В провінцію Хубей, де знаходиться Ухань, також направили спеціалізовані військові медичні бригади.

Державне телебачення із посиланням на асоціацію індустрії туризму повідомило, що з понеділка у країні припинять усі вильоти за кордон організованих туристичних груп.

Вірус у світі

За межами КНР випадки зараження підтвердили у США, Європі та Австралії.

Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бюзен повідомила в п'ятницю ввечері, що один випадок захворювання виявили в Бордо, а другий - в районі Парижа.

За її словами, чоловік, якого госпіталізували в Бордо - має китайське походження і відвідував Ухань. Про другий випадок захворювання відомо лише, що пацієнт теж їздив до Китаю і зараз знаходиться в одній з лікарень Парижа.

У суботу влада Австралії підтвердила перший випадок коронавірусу в цій країні. У лікарні в Мельбурні в стабільному стані перебуває приїжджий з Китаю, який відвідав місто Ухань, де почався спалах, і 19 січня прилетів до Австралії.

Малайзія у суботу підтвердила три випадки коронавірусної інфекції. Усі троє хворих - громадяни Китаю, родичі чоловіка, у якого діагностували вірус в Сінгапурі. Це його 65-річна дружина та двоє їхніх онуків.

Американські центри з контролю і профілактики захворювань підтвердили, що у США зафіксували два випадки захворювання на коронавірус: у Чикаго і Вашингтоні. Один з пацієнтів повернувся до Чикаго з Уханю 13 січня, іншого госпіталізували у Вашингтоні. Всього розслідують 63 можливих випадків захворювання у 22 штатах.

У неділю в Канаді заявили про перший ймовірний випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який 22 січня повернувся з Уханя. Хворого госпіталізували у стабільному стані, членів його сім'ї ізолювали.

Заразилися вірусом 2019-nCoV є також в Японії, Тайвані, Таїланді, Південній Кореї, Сінгапурі та В'єтнамі.

Копирайт изображения EPA/CHANGI AIRPORT Image caption В аеропорті Сінгапуру перевіряють температуру тіла людей, які прибувають до країни

Всесвітня організація охорони здоров'я не стала оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію у зв'язку з вірусом, почасти через те, що за межами Китаю підтверджених випадків зараження поки що небагато.

Ситуація, втім, ще може перетворитися на екстрену, каже експерт ВООЗ.

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