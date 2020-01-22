Вірус з Китаю: чи дійде до України – випуск новин
- 22 січня 2020
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У випуску 22 січня:
- Загадковий вірус із Китаю дістався до США. Чи загрожує хвороба Україні?
- Наслідки пожеж в Австралії. Як поступово відроджується природа.
- Історія британки, яка стала однією із найсильніших жінок світу.
- Я змінюю Україну: як зробити окуляри з кави.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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