Вірус з Китаю: чи дійде до України – випуск новин

У випуску 22 січня:

Загадковий вірус із Китаю дістався до США. Чи загрожує хвороба Україні?

Наслідки пожеж в Австралії. Як поступово відроджується природа.

Історія британки, яка стала однією із найсильніших жінок світу.

Я змінюю Україну: як зробити окуляри з кави.

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