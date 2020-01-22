Вірус з Китаю: чи дійде до України – випуск новин

  • 22 січня 2020

У випуску 22 січня:

  • Загадковий вірус із Китаю дістався до США. Чи загрожує хвороба Україні?
  • Наслідки пожеж в Австралії. Як поступово відроджується природа.
  • Історія британки, яка стала однією із найсильніших жінок світу.
  • Я змінюю Україну: як зробити окуляри з кави.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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