Пожежі в Австралії: розбився літак-вогнеборець з екіпажем зі США
Троє американців загинули в катастрофі пожежного літака в Австралії.
Великий транспортний літак та екіпаж зникли на півдні Нового Південного Уельсу о 4.30 годині ранку за Києвом.
Причина катастрофи наразі невідома.
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Керівник провінції Гладіс Береджиклян заявив, що літак зазнав аварії в Сніжних горах, на південь від столиці Канберри.
"Сьогодні ми знову бачимо, що сезон пожеж ще далеко незакінчений", - заявив він та висловив співчуття рідним загиблих.
Троє членів екіпажу не були ідентифіковані, але чиновники заявили, що вони мешканці США.
Пожежна служба штату заявила, що екіпаж найняли за контрактом для боротьби з пожежами в Австралії.
Великий літак для скидання води Hercules C-130 залучили для боротьби з пожежами у регіоні.
У всій державі на тлі високих температур і сильного вітру вирує понад 80 пожеж.
Незрозуміло, що стало причиною аварії літака, заявив комісар Шейн Фітциммонс.
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