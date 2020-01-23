Копирайт изображения Getty Images Image caption Великий транспортний літак C-130 Hercules використовувують для скидання води

Троє американців загинули в катастрофі пожежного літака в Австралії.

Великий транспортний літак та екіпаж зникли на півдні Нового Південного Уельсу о 4.30 годині ранку за Києвом.

Причина катастрофи наразі невідома.

Керівник провінції Гладіс Береджиклян заявив, що літак зазнав аварії в Сніжних горах, на південь від столиці Канберри.

"Сьогодні ми знову бачимо, що сезон пожеж ще далеко незакінчений", - заявив він та висловив співчуття рідним загиблих.

Троє членів екіпажу не були ідентифіковані, але чиновники заявили, що вони мешканці США.

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Пожежна служба штату заявила, що екіпаж найняли за контрактом для боротьби з пожежами в Австралії.

Великий літак для скидання води Hercules C-130 залучили для боротьби з пожежами у регіоні.

У всій державі на тлі високих температур і сильного вітру вирує понад 80 пожеж.

Незрозуміло, що стало причиною аварії літака, заявив комісар Шейн Фітциммонс.

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