За Зеленського: Україна опустилась в рейтингу сприйняття корупції

Копирайт изображения ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Image caption Це перший рейтинг індексу сприйняття корупції, оприлюднений за президентства Володимира Зеленського

Україна суттєво погіршила свої позиції в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" й опустилась зі 120 на 126 місце у порівнянні з даними за січень 2019 року.

Такі дані дослідження сприйняття корупції 23 січня 2020 року оприлюднила міжнародна антикорупційна організація Transparency International.

За рік Україна втратила два пункти та з 30 балами повернулася на рівень 2017 року, вказують в організації.

Поруч у рейтингу — Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.

Україна з-поміж сусідів випереджає Росію, яка не змінила своїх позицій (28 балів та 137 місце).

Серед сусідів України лідирує Польща (58 балів, 41 місце) та Словаччина (50 балів, 59 місце).

Білорусь додала один пункт і тепер має 45 балів та 66 місце.

Цього року відбулось зниження індексу в сусідів: Румунія — мінус 3 бали, Угорщина — на 2, Молдова - на 1.

Чому погіршується ситуація в Україні

Нагадаємо, у рейтингу, оприлюдненому в січні 2019 року, Україна досягла суттєвого успіху та піднялась в рейтингу зі 130 на 120 місце.

Але в організації наголошують, що щорічний індекс враховує дослідження за останні два роки.

"З початку 2017-го в Україні фактично відбувалося згортання реформ і боротьби з корупцією. Останні кілька років влада проігнорувала більшість рекомендацій, а деякі з них були критично важливими", — зазначив виконавчий директор ТІ Україна Андрій Боровик.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна з 2017 року погіршила показники боротьби з корупцією

В організації вказали, що на початку 2019 року Transparency International Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. Станом на кінець року виконали або частково виконали лише 6 з них.

Там кажуть, що влада не посилила контроль за фінансуванням політичних партій, не змінила спосіб формування органів суддівського самоврядування та не покарала винних в організації нападів на активістів.

Нагадаємо, що до 21 травня 2019 року президентом України був Петро Порошенко.

Transparency International Ukraine вказала, що для покращення рейтингу Україна має:

сформувати незалежну та професійну судову владу;

забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери;

позбавити Службу безпеки України повноважень у сфері протидії економічним і корупційним злочинам;

підвищити ефективність систем запобігання політичної корупції;

запровадити відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.

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