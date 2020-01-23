Цифровий перепис: в Україні живуть 37 мільйонів людей

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Урядовий цифровий перепис населення встановив, що в Україні живе 37, 29 млн людей.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Серед них 20 мільйонів жінок та 17,28 млн чоловіків.

У Києві зараз живуть 3,7 млн людей, повідомив пан Дубілет.

Цифровий перепис не проводився на окупованих територіях ОРДЛО та Криму.

Формат цифрового перепису раніше гостро критикували вчені та науковці.

Останній фізичний перепис населення в Україні проводили в 2001 році. Тоді в Україні нарахували 48,5 млн людей.

Як рахували

Цифровий перепис населення провели за допомогою трьох методів:

комбінований- за даними мобільних операторів+соцопитування+реєстри

Дубілет пояснив, що уряд уклав угоду з мобільними операторами та взяв у них анонімну інформацію про загальну кількість абонентів. Потім вони почистили базу від тих, хто за два місяці був онлайн менше місяця, а також виключили модеми.

Потім уряд провів масштабне соціологічне дослідження, встановивши, яка кількість мобільних апаратів припадає на кожну вікову групу в яких районах (у багатьох громадян може бути більше одного телефону, у частини — навпаки, немає).

Потім уряд доповнив це реєстрами юних та літніх українців (оскільки серед них використання мобільних низьке).

комбінований - дані пенсійного фонду + екстраполяція через статево-вікову структуру

Уряд взяв кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду. Потім вони екстраполювали ці дані через статево-вікову структуру.

реєстровий - за даними державного реєстру фізосіб

Уряд взяв знеособлені дані з державного реєстру фізосіб (включаючи тих, хто відмовився від ІПН). Потім чиновники почистили базу за ознакою отримання будь-якого доходу, пенсій, соціальних виплат, субсидій, а також доповнили оформленням закордонних паспортів. Потім врахували дані з народжуваності/смертності, а також еміграції та імміграції.

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Чиновник назвав похибку перепису у розмірі близько 3%. Дмитро Дубілет заявив, що остаточного рішення щодо проведення чи не проведення класичного перепису ще не ухвалювали.

"Особисто я вважаю, що проводити перепис населення не потрібно", - заявив Дубілет.

Критика науковців

Раніше директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявляла, що електронний перепис населення, запропонований урядом Олексія Гончарука, виявиться неефективним і неточним.

За словами Лібанової, побачивши відповідну заяву Дубілета, вона була "близька до істерики".

Вона вважала, що такий перепис може не визнати міжнародне співтовариство.

"Це оцінка чисельності населення. Якщо ми не проведемо повноцінний перепис, то просто не зможемо нормально управляти країною. У таблиці, яку я склала для Дубілета, все розписано щодо кожного міністерства - які дані перепису і для чого потрібні", - пояснила вона.

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