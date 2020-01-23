Путін в Ізраїлі поставив антисемітизм і русофобію в один ряд

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Президент Росії Володимир Путін на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

Про це він заявив під час відкриття пам'ятника героям і захисникам оборони Ленінграда "Свічка пам'яті".

"Тут, як і в Росії, занепокоєні спробами заперечувати Голокост, переглянути підсумки Другої світової війни, відбілити вбивць та злочинців", - заявив Володимир Путін.

Він розповів, що в Ізраїлі живуть майже 1300 "блокадників" і тут шанують своїх героїв.

"Тут, як і в Росії, розуміють значимість уроків Другої світової війни, не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму та русофобії", - заявив Путін.

Щоправда, він не уточнив, з чийого боку і в чому саме полягає русофобія.

Пізніше Володимир Путін виголосив ще одну промову під час основних заходів форуму.

В ній він нагадав про вирішальний внесок СРСР у перемогу над Німеччиною й 27 мільйонів жертв радянських громадян.

Також Путін закликав країни-постійні члени Радбезу ООН в 2020 році зібратись на спеціальну зустріч і обговорити ситуацію з миром на всій планеті.

Форум і трикутник Путін-Зеленський-Дуда

Всесвітній форум пам'яті Голокосту організували з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору в Освенцімі.

Президент України вагався, чи їхати на форум, адже заздалегідь було відомо, що йому не нададуть слова.

Натомість було відомо, що промову матиме президент Росії Володимир Путін.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президент Польщі Анджей Дуда відмовився їхати до Ізраїлю

У подібній ситуації президент Польщі Анджей Дуда скасував запланований візит через те, що організатори не погодились надати йому слово. А сидіти і просто слухати промову Путіна без змоги відповісти на потенційні обвинувачення лідера Росії, керівник Польщі не захотів.

Останніми місяцями між Росією та Польщею виникли гострі історичні суперечки щодо ролі країн у початку Другої світової війни та через звинувачення Путіна у бік польських політиків 30-х років в антисемітизмі.

Українські політики гостро розкритикували Зеленського за те, що він буде слухати Путіна і виступить своєрідною "мовчазною масовкою".

Проте 23 січня стало відомо, що команда президента знайшла спосіб не бути присутніми безпосередньо під час виступу Володимира Путіна.

Володимир Зеленський та українська делегація вирішили передати свої місця у залі на час виступу світових лідерів, у тому числі у Путіна, людям, які пережили Голокост.

Копирайт изображения ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

При цьому, президент України бере участь в усіх інших передбачених заходах форуму.

Напередодні російська сторона заявила, що Володимир Зеленський хотів зустрітись з Володимиром Путіним в Ізраїлі, таку ж зустріч в кулуарах форуму не виключала і українська сторона.

На форумі Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україна та Росія домовляються про новий обмін полоненими, проте незрозуміло, чи був у президентів України та Росії контакт сьогодні чи останніми днями.

Загалом у форумі беруть участь понад сорок світових лідерів, а разом з Володимиром Путіним промови виголосять представники Франції, Великої Британії, США та Ізраїлю.

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