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Біржова вартість автогіганта Tesla вперше перевищила 100 млрд доларів. Компанія залишила позаду Volkswagen, ставши другим найдорожчим у світі автовиробником.

Зарплата керівника і засновника Tesla Ілона Маска прив'язана до вартості концерну на біржі, тож прибуток Маска збільшиться на мільйони доларів.

Ціна на акції Tesla зросла більш ніж удвічі з жовтня минуло року, коли компанія повідомила про надзвичайний квартальний прибуток.

У середу акції подорожчали ще на 4%. Тепер Tesla за капіталізацією відстає лише від Toyota. Біржова вартість японського автогіганта становить 230 мільярдів доларів.

Деякі аналітики пов'язують стрімкий успіх Tesla з відкриттям заводу в Шанхаї та з вдалими фінансовими результатами.

Цього місяця Tesla заявила, що минулого року продала 367 500 авто, що на 50% більше, ніж 2018 року. Інвестори очікують, що новий завод стане трампліном, що дозволить компанії збільшити свою частку на китайському ринку.

Однак, попри зріст, продажі Tesla залишаються невеликими у порівнянні з конкурентами.

Volkswagen продав майже 11 мільйонів авто минулого року, а Toyota - понад 9 мільйонів за перші 11 місяців 2019 року.

Крім того, Tesla ніколи не отримувала річного прибутку з моменту утворення.

Компанія також опинилась в центрі розслідування після скарг клієнтів на загоряння акумуляторних батарей і мимовільне прискорення її електромобілів.

Цього місяця Tesla має повідомити інвестору про останні квартальні результати.

Згідно з трудовим договором, Маск починає отримувати зарплату у вигляді пакету акцій компанії, якщо її вартість на біржі протягом шести місяців перевищує 100 мільярдів доларів.

Якщо компанія буде розвиватися за планом, Маск протягом 10 років отримає 2,6 млрд доларів в акціях - це одне з найбільших винагород на чолі компанії в історії США.

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