Україна домовляється з РФ про новий обмін - Зеленський

Копирайт изображения Офіс президента

Україна проводить переговори про звільнення утримуваних громадян, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях та в Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек - обмін з тимчасово окупованими територіями", - цитує пана Зеленського Офіс президент.

За його словами, розмова з Російською Федерацією про обмін українців уже розпочата.

Ідеться про "всіх, включно з кримськими татарами, іншими українцями, які перебувають на території Росії", додав він.

Наразі Володимир Зеленський перебуває в Єрусалимі на Світовому форумі Голокосту, де також є і президент Росії Володимир Путін. Чи зустрінуться вони, поки що невідомо.

Скільки ще у полоні?

Останній великий обмін відбувся 29 грудня. В цей день "ДНР" і "ЛНР" передали Україні 76 полонених.

Серед звільнених були українські військові, які перебували в полоні багато років, а також цивільні з Луганська і Донецька.

Київ віддав "ДНР" і "ЛНР" 127 людей, серед яких були ексбійці "Беркуту". Їх звинувачували у вбивствах на Майдані.

Перед тим, у вересні 2019 року обмін за формулою 35 на 35 провели Україна та Росія.

За даними України, у полоні бойовиків все ще перебуває близько 300 людей.

В СІЗО і в'язницях Криму та Росії зараз перебуває близько 90 кримчан, серед яких переважно кримські татари. Дехто з них вже отримали по 15-17 років в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Багатьох з них звинувачують у причетності до ісламістської організації Хізб Ут-Тахрір, забороненої в РФ.

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