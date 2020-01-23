Смертельний вірус в Китаї: ще одне місто на карантині, Новий рік в Пекіні скасовують

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Китайська влада намагається стримати небезпечний вірус, який вже забрав життя 17 людей. Новим коронавірусом, що вражає дихальні шляхи та може передаватися від людини до людини, заразилися понад 500 людей. Вірус вже потрапив на територію США, Таїланду та Південної Кореї.

У середу китайська влада вирішила закрити на карантин місто Ухань в провінції Хубей з населенням 8,9 млн осіб (за іншими даними, 11 млн людей), де вперше виявили вірус. Закрили всі головні дороги та заблокували інші види транспортного сполучення, що ведуть до міста.

У четвер аналогічне рішення ухвалили щодо іншого міста в провінції Хубей - Хуанган, де проживають 7 млн осіб. Скасовано всі потяги та літаки, що прямують до Хуангана, а також внутрішній транспорт.

Влада також вирішила скасувати всі масштабні заходи в Пекіні з нагоди зустрічі Нового року за місячним календарем 25 січня, - зокрема традиційні ярмарки в храмах.

Мільйони людей подорожують Китаєм під час святкування Нового року. Тисячі китайців також виїжджають за кордон.

Ухань і Хуанган в блокаді

У ніч на п'ятницю в Хуангані закриють всі автобусні та залізничні маршрути. Міські кафе, ресторани і кінотеатри також будуть закриті. Людям рекомендують не залишати місто.

Водночас жителі Уханя, яким напередодні наказали не виїжджати з міста, в соцмережах висловлюють занепокоєння щодо можливої ​​нестачі продуктів, а також скаржаться на різке підвищення цін.

Полиці багатьох магазинів міста спорожніли після того, як люди почали спішно запасатися їжею. Городяни також активно скуповують медичні маски, носіння яких стало обов'язковим.

Копирайт изображения AFP Image caption Коли з Уханя ще можна було виїхати, пасажирам перед посадкою на рейс або поїзд міряли температуру

Копирайт изображения Reuters Image caption Головний залізничний вокзал Уханя закрили

З четверга скасовані всі авіарейси з Уханя - великого і важливого міста з транспортними та економічними зв'язками по всьому світу. З Уханя літають прямі авіарейси в Лондон, Париж, Дубай та багато інших міст.

Міським музеям, бібліотекам і театрам наказано скасувати виставки, екскурсії та інші масові заходи.

Побоювання щодо поширення нового типу коронавірусу вплинули й на фондові ринки: в четвер китайські індекси втратили близько 3%.

Копирайт изображения EPA Image caption Попит на медичні маски різко зріс після спалаху епідемії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жителі Уханя запасаються продуктами

Джерелом нового вірусу, як вважає влада, став ринок в Ухані, де продавали морепродукти, птахів, змій, кроликів та інших тварин. Продаж живої птиці та худоби також заборонили.

"Нам вже відомо, що хвороба прийшла з ринку, на якому незаконно торгували дикими тваринами. Можливо, носієм вірусу була тварина, а потім він перейшов до людини", - повідомляв напередодні директор Центру з контролю та профілактики захворювань Гао Фу.

Що відомо про новий вірус

Вірус 2019 nCoV - коронавірус, який раніше не передавався людям.

Коронавіруси - родина вірусів, що має 38 підвидів. Однак лише шість (а з новим вірусом - сім) вражають людину.

Дослідники вважають, що вірус, ймовірно, вразив людей через тварин, але може також передаватися від людини до людини.

Серед симптомів: підвищена температура, кашель, утруднене дихання.

Людям радять не торкатися тварин, відмовитись від недовареного або недосмаженого м'яса і яєць, а також уникати контакту з людьми із симптомами застуди або грипу.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

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